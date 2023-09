Lele Pons conquistará la pista de baile en Dancing With The Stars La cantante y YouTuber venezolana será una de las concursantes del reality show de baile Dancing With The Stars. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele Pons será una de las concursantes de Dancing With The Stars. La cantante y YouTuber venezolana compartió la noticia en sus redes sociales. "Estoy en Dancing With The Stars. Los quiero mucho, espero que me vean, espero que les guste nuestro baile", expresó en Instagram en un video que grabó en el estudio de Good Morning America. Sin duda, Lele tiene al mejor bailarín en casa, ya que su tío es el cantante puertorriqueño Chayanne, protagonista de la película Dance With Me junto a Vanessa Williams. Otra que podría ser una excelente instructora de baile es su gran amiga, la cantante brasileña Anitta. La esposa del cantante puertorriqueño Guaynaa recibió mucho apoyo de sus seguidores. "Me encanta", comentó su amiga, la reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony. Lele Pons Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Luli Fama La cadena ABC recién anunció a los concursantes de esta nueva temporada del show, donde años atrás William Levy resultó ganador. Lele Pons Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images Este año Lele Pons competirá en la pista de baile con: Mira Sorvino, Ariana Madix, Charity Lawson, Jamie Lynn Spears (hermana de Britney Spears), la actriz de Marvel Xochitl Gómez, Alyson Hannigan y la estrella de la NFL star Adrian Peterson. La nueva temporada de Dancing With The Stars estrena el 26 de septiembre a las 8 pm ET por ABC.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lele Pons conquistará la pista de baile en Dancing With The Stars

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.