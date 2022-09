Paris Hilton, Anitta, la hija de Chayanne y más:la lista de las damas de honor de Lele Pons La lista de damas de honor acompañará a Lele Pons cuando se case con el cantante Guaynaa es toda una sorpresa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Lele Pons recibiera el pasado agosto el anillo de compromiso, ha crecido la expectación muchos por saber los detalles de la celebración, y mejor aún, la lista de invitados que acompañará a la influencer cuando se case con el cantante Guaynaa. Aunque todavía se desconoce cuándo tendrá lugar la celebración, ya los planes van viento en popa y Pons reveló quiénes serían sus damas de honor. ¡Toda una sorpresa! Con un divertido video en TikTok, la sobrina de Chayanne dio a conocer que sus damas de honor serían nada más y nada menos que Hannah Stocking, Anitta, Paris Hilton, Isabella Grutman, Nicole García, Adriana Vivas, Kimberly Loaiza y su prima Isadora Figueroa, hija de Chayanne. @@lelepons Después de poco más de año y medio de relación, Lele Pons recibió el anillo de compromiso de parte de su novio en el reconocido festival de música electrónica Tomorrowland. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, sé lo mucho que significa esto para ti y se lo mucho que te gusta Tomorrowland, ¿Te casarías conmigo?", dijo delante de todos Guaynaa. "¡Claro que sí, sí!", respondió ella entre lágrimas. ¡¡¡Nos vamos a casar!!!!❤️💍 Te amo con todo mi corazón @guaynaa !! ¡No puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo! 100x SÍ!!!", escribió luego la influencer en sus redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paris Hilton, Anitta, la hija de Chayanne y más:la lista de las damas de honor de Lele Pons

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.