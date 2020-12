Close

Lele Pons reinventa el clásico tema navideño "Let It Snow" La influencer venezolana de 24 años, Lele Pons, canta en inglés y español la canción navideña "Let It Snow". Escúchala aquí. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Cortesía Lele Pons está satisfecha con su interpretación en Spanglish de “Let It Snow (Navidad, Navidad, Navidad)". “Es un tema que yo escuchaba de pequeña. Era una de mis canciones favoritas, pero era más lenta”, dijo la influencer de 24 años en entrevista con People en Español. “Siempre la escuchaba en inglés, entonces quise darle un toque en español, más alegre y más rápida”. Para acompañar su versión Amazon Original de “Let it Snow” (Navidad, Navidad, Navidad)”, Lele protagonizó un video que consiste en una celebración tradicional de Navidad con un toque tropical. “Lo realizó el mismo director que hizo “Se te nota”. Él es increíble. Me encanto la experiencia”, contó. “Estoy agradecida de que Amazon Music me diera la oportunidad de darle mi propio toque a una canción clásica y estoy muy entusiasmada de que todos me escuchen cantar por primera vez en español e inglés. Este proyecto es realmente especial para mí y espero que todos puedan sentir la alegría que sentí cuando lo estaba haciendo”. La intérprete de "Celoso", cuyos videos en vine fueron todo un hit, celebrará la navidad en familia. “Cuando pienso en la época de las fiestas, pienso en las reuniones familiares, en hermosas decoraciones y también, por supuesto, en la música”, señaló. “Todos los años vamos a Puerto Rico con mi familia, pero este año me quedo en Miami con la familia de mi papá”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para culminar su charla con People en Español, Lele reveló sus tips para conquistar las redes sociales. “Sé autentica y sé real. Si te puedes relacionar con la gente y la gente se relaciona contigo, entonces esa es la clave”, expresó. “La gente se está cansando de las personas perfectas y quieren personas reales. A veces pongo fotos bonitas y a veces pongo las que no edité. No soy perfecta, pero es importante amarse”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Lele Pons reinventa el clásico tema navideño "Let It Snow"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.