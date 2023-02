La lección de Toni Costa en un directo frente al odio en redes Tras leer comentarios fuera de lugar y faltas de respeto, el bailarín español envió este aplaudido mensaje a los haters. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se mudara a su nueva casa en octubre del año pasado, Toni Costa ha estado aprendiendo a cocinar recetas de lo más saludables de la mano del chef James. El bailarín español y el exrostro de las mañanas de Telemundo volvieron a hacer recientemente un directo a través de las redes sociales –cada uno desde su propia casa– para cocinar juntos. Aunque la buena vibra abundó entre las personas que se conectaron a la transmisión en vivo, desafortunadamente al parecer tampoco faltaron quienes destilaron veneno e hicieron comentarios fuera de lugar y de lo más desacertados sobre Toni y su novia Evelyn Beltrán. Una situación lamentable que el también instructor de Zumba, quien deleitó a su novia con un fin de semana de ensueño en Miami con motivo de su cumpleaños, no quiso pasar por alto. Toni Costa Toni Costa | Credit: Facebook Toni Costa "Por favor aquí estamos para cocinar, para pasarlo bien, para tener buena vibra. Dejen ya las estupideces anda por favor", pidió el bailarín en medio de la transmisión en vivo. Siempre respetuoso y sin perder las formas, Toni, quien sacó días atrás la cara por su pareja tras los fuertes ataques que recibió por su físico, dio una lección a los haters. Mira el video "¿Saben qué pasa con la gente que quiere joder? Que se le nota que está frustrada, que se le nota que no es feliz. Alguien feliz no hace ningún tipo de comentario fuera de lugar, no se pone a comentar cosas que tienen faltas de respeto", destacó. "Si tú eres feliz y tienes amor en tu corazón no haces para nada nada de eso y si lo estás haciendo analízate, piensa por qué lo haces. Tienes un problema, piénsalo. Hay que ser felices, hay que dejar a la gente que viva su vida y ya está, al fin y al cabo es la vida de otro, no hay que meterse". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El ex de Adamari López dejó claro que él no se mete en la vida de nadie. "Me meto en mi vida que ya tengo bastante, no tengo tiempo para meterme en la vida de nadie, aparte yo soy feliz y como soy feliz no tengo por qué estar viendo y metiendo y diciendo y faltando al respeto. ¿Eso qué es? Por favor, avancen, maduren un poquito, estamos aquí cocinando, estamos aquí haciendo algo saludable, rico, compartiendo", aseveró.

