Leah Remini habla de su mejor amiga Jennifer López y confiesa lo que le molesta de JLO La actriz Leah Remini compartió un video de un día en la piscina con su mejor amiga Jennifer López y confiesa algo que le molesta de JLO. ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leah Remini compartió en TikTok un video de un día en la piscina con su mejor amiga Jennifer López. La actriz de King of Queens confesó algo que le molesta de JLO. En el video, la actriz estadounidense de 51 años bromea sobre López, de 52, que la enfada que la estrella de raíces puertorriqueña siempre luzca radiante y tan bien arreglada. "Jen me pidió que me encontrara con ella en la piscina, ¿verdad?", dice en el video, mostrando su look casual, sin maquillaje y con una gorra. "Aquí estoy yo— normal. ¡Y mira a esta! Con un turbante, con joyas. ¿Puedes lucir fea una vez en tu vida? ¿Puedes ser normal una sola vez?", le pregunta a JLO muerta de risa. López se ríe de la reacción de su amiga ante su icónico estilo y belleza. @@leahremini SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las dos estrellas han sido amigas por más de una década gracias a Marc Anthony. El salsero ——exesposo de López y padre de sus mellizos Max y Emme— era amigo de Remini y las presentó. Leah Remini Jennifer Lopez Credit: (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Las actrices comparten escenas en la comedia Second Act. En el 2018, Remini le confesó a Entertainment Tonight que ella conoció a Jennifer López cuando fue con su esposo Angelo Pagan a ver una película de Marc Anthony. Remini bromeó que fue al estreno de la película con la esperanza de que JLO fuera "fea en la vida real" y al verla en persona se dio cuenta que era realmente despampanante. "Le dije ¿porqué diablos eres tan bonita? y ella se rió", recuerda de ese primer encuentro con López.

