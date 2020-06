Lea Michele se disculpa con su ex compañera de Glee a quien habría maltratado en el set La actriz le pide disculpas a Samantha Marie Ware luego de que asegurara en redes que Michele hizo de su vida "un verdadero infierno" mientras grababan la serie. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Lea Michele está tomando responsabilidad por sus actos y se disculpó por haber maltratado a su ex compañera, la afroamericana Samantha Marie Ware, durante las grabaciones de su popular serie Glee. En medio de la indignación nacional tras la muerte de George Floyd, Michele mostró su apoyo a la comunidad afroamericana en su lucha por la igualdad y en contra de la brutalidad policial, exigiendo un cambio. “George Floyd no merecía esto. Este no es un incidente aislado y debe terminar”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Ware encontró el mensaje irónico y aseguró en el post de Michele que la actriz le hizo la vida imposible mientras trabajaban juntas. “¿Recuerdas cuando hiciste de mi primer trabajo en televisión un verdadero infierno? Porque nunca lo olvidaré. Creo que le dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te ‘cag..ías en mi peluca’, entre otras microagresiones traumáticas que me han hecho cuestionar una carrera en Hollywood”, comentó Ware en las redes de Michele. Image zoom Rebecca Sapp/WireImage for The Recording Academy; Morgan Lieberman/FilmMagic Ante esas declaraciones, Michele se disculpó con su compañera de reparto a través de un comunicado enviado a PEOPLE, en el cual aseguró que no recuerda haber hecho tal comentario. “Lo que importa es que claramente actué de maneras que hirieron a otras personas”, comentó la actriz en el comunicado. “Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que necesitamos tomarnos el tiempo para escuchar y aprender sobre las perspectivas de otras personas y cualquier papel que hemos jugado o lo que podamos hacer para abordar las injusticias que enfrentan”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michele aseguró que la intención de su tuit fue demostrar su apoyo a sus amigos, vecinos y las comunidades de color durante estos tiempos difíciles. “Las respuestas a mi publicación que recibí me han hecho enfocarme específicamente en cómo fue recibido mi comportamiento hacia mis compañeros de reparto”, dijo. “Aunque no recuerdo jamás haber dicho ese comentario en específico, nunca he juzgado a otros por sus antecedentes o color de su piel, ese no es el punto. Lo que importa es que actué de manera en que lastimé a otras personas”. Aparentemente, Ware no fue la única que se sintió rechazada por la actriz, ya que el actor Dabier aseguró que él también recibió un mal trato de su parte. “No me dejabas sentarme en la mesa con los otros compañeros de reparto porque ‘no pertenecía’”, señaló el actor en los comentarios. Al parecer —y juzgando por imágenes que coinciden con los señalamientos de Ware y Dabier— los actores Amber Patrice Riley y Alex Newell (quien se unió a la tercera temporada de la serie) también se sintieron matratados por Michele. “Si fue mi posición privilegiada y perspectiva lo que causó que me percibieran como insensible o inapropiada en ocasiones, o si simplemente por mi inmadurez o porque fui innecesariamente difícil, me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado. Todos podemos crecer y cambiar y definitivamente he usado estos últimos meses para reflexionar en mis propias deficiencias”, continuó Michele en su disculpa. La actriz, que está a punto de convertirse en madre, aseguró que usará esta experiencia para mejorarse como persona y tomar responsabilidad de sus actos.

