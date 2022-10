Le tocan canción de Shakira a Piqué estando en el terreno de juego: así reacciona El jugador se encontraba haciendo calentamientos previos a un partido en Palma de mallorca cuando le recordaron a la madre de sus hijos con un popular tema. Esto es lo que él hizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué Credit: Getty Images Se encuentra en el ojo del huracán desde que estalló la noticia de su ruptura con Shakira. Por eso, Gerard Piqué ha encontrado refugio en su nueva relación amorosa con una joven y guapa chica y en su mayor pasión: el fútbol. Sin embargo, ni en el terreno de juego el futbolista catalán ha podido encontrar la tregua del asedio público y de los admiradores de la colombiana. Así quedó claro cuando el pasado fin de semana mientras Piqué calentaba con su equipo, el Fútbol Club Barcelona, en el Estadi de Son Moix, en Palma de Mallorca, España. en el estadio se vivió un bochornoso momento cuando de pronto comenzó a sonar el tema 'Te felicito", uno de los éxitos de la madre de sus hijos, Sasha y Milán, interpretada al lado del boricua Rauw Alejandro. En las imágenes que circulan en la red se observa la reacción del futbolista agachando la cabeza mientras retumba la música. Dichos videos captan también algunas risas burlonas de los presentes que captaron el episodio. Garard Piqué durante el calentamiento en el Estadi de Son Moix, en Palma de Mallorca, previo a su encuentro con el Real Deportivo Club Mallorca del pasado 1 de octubre: Gerard Piqué Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes surgen a solo días de la publicación de unas fotos que muestran al futbolista español en escapada romántica por París con su novia Clara Chía. La pareja vive momentos idílicos en su relación mientras Shakira enfrenta un duro momento personal ante el prospecto de pasar hasta ocho años tras las rejas por acusaciones de fraude fiscal en España.

