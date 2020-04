A Christian Nodal le están lloviendo críticas tras sincerarse sobre su opinión acerca de la música de algunos de sus colegas.

Para mantenerse en contacto con sus fanáticos durante esta cuarentena, el cantante mexicano contestó a preguntasen de sus seguidores en Instagram. En una de ellas le pidieron las probabilidades de hacer un dueto con Grupo Firme.

Para sorpresa de muchos, Nodal reveló sin tapujos que no colaboraría con la agrupación, ni con Joss Favela, Becky G y Natanael Cano, entre otros. Pero aclaró que eso no se debe a que exista una mala relación con el vocalista del grupo, Eduin Caz, sino que simplemente no es admirador de su trabajo musical.

“Al muchacho no lo conozco, ni tampoco sea que yo tenga problemas con otro artista que dije que no iba a colaborar, más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista, y personalmente con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música”, dijo Nodal.

Estas declaraciones no solo le rompieron el corazón al intérprete de Grupo Firme, quien se había declarado fanático del joven solista, sino también a sus fanáticos, que se dieron a la tarea de defenderlo.

“Sé que al [muchacho] le vale ver…a y nunca ve mis historias, pero está bien, a mí me gustaba como canta, me gusta como canta, pero pues un cero por ciento casi casi dijo que no valgo ver..a, verdad. Pero está bien, no pasa nada, no me [desanimo], solo vamos a dejar[lo] de seguir y todo bien, le seguimos para adelante nosotros”, respondió Eduin en Instagram.

Ante las críticas por sus polémicas declaraciones y la respuesta de varios artistas que señalaron su comportamiento, Nodal se vio en la necesidad de disculparse públicamente, asegurando que lo único que quiso hacer fue hablar con honestidad.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

“Me levanté con algo nuevo para mi, un chin…o de mensajes de odio, negativos y para ser sincero no me gusta nada eso y quiero aclarar y pedir perdón a todos ustedes, los fans de otros artistas, a los artistas que se sintieron ofendidos”, comentó en sus redes sociales.

“No pensé que iba a ofender a alguien, soy muy crudo para decir, estoy muy [tonto] para hablar, sinceramente lo vi más por el lado personal, como músico. Yo siempre he hecho música que a mí me gusta y he hecho duetos con artistas que a mí me gustan. Ya entendí que hay maneras de decir las cosas o simplemente no decirlas”, agregó.

No satisfecho con su disculpa, Nodal se comunicó con Eduin para aclarar la situación y ofrecer una explicación. Por lo que el vocalista del grupo pidió a sus seguidores olvidar el asunto.

“Son una bola de [chismosos]. Se siente [bien] que lo defiendan a uno”, dijo Eduin. “Ya no le manden mensajes ya no le digan nada por favor. La [verdad] no me gustan los problemas las broncas. Él ya habló conmigo”.

Eduin no dio detalles de la plática y prefirió pasar la página.