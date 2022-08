Laverne Cox y su graciosa reacción cuando la confunden con Beyoncé en el US Open Así reaccionó la actriz de Inventing Anna al ver las fotos donde la compararon con Beyoncé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir confunden a laverne cox con beyonce Credit: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy; Mark Sagliocco/WireImage Tremenda sorpresa se llevó la estrella de la serie de Netflix Inventing Anna, Laverne Cox, al ser confundida por la cantante Beyoncé. Todo sucedió cuando la actriz de 50 años se dio cita al evento deportivo US Open 2022 luciendo un cubrebocas negro, aros dorados y su cabello rizado en una cola a nivel de la nuca. La fotografía que compartió un usuario en Twitter de Laverne con el caption "Beyoncé en el #USOpen" se volvió viral en cuestión de minutos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante el impactante numero de comentarios, la artista estadounidense recurrió a sus redes sociales para aclarar la confusión. Laverne sobre su parecido con la cantante "No me confundieron con Beyoncé en el US Open esta noche y luego me convertí en tendencia en Twitter mientras Internet se ríe de la identidad equivocada", escribió la actriz en su perfil de Instagram. Además, la artista compartió -en tono irónico- un video modelando su atuendo, al ritmo de la canción de la esposa de Jay-Z, "Pure/Honey", La protagonista de Orange is the New Black no fue la única estrella que se dio cita al estadio Arthur Ashe Stadium, donde la tenista Serena Williams recibió una ovación de pie antes de comenzar el certamen en el que resultó ganadora contra su contrincante Danka Kovinic. Famosos como, entre otros, Bella Hadid, Ana Wintour, Ashley Graham, Bill Clinton y Hugh Jackman, también fueron fotografiados disfrutando del evento deportivo. Offset, Bella Hadid, Marc Kalman at the 2022 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center Credit: Gotham/GC Images

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laverne Cox y su graciosa reacción cuando la confunden con Beyoncé en el US Open

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.