Lauren Sánchez y Jeff Bezos son la pareja más hot, ¡así es su relación!

¿Cómo es la relación entre sus familias? ¿Qué les gusta hacer juntos? ¡Los reveladores detalles que han surgido de la parejita del momento!

Un amor consolidado

Jeff Bezos y su pareja, la mexicoamericana Lauren Sánchez, concluyeron su sexy y romántica escapada navideña a la isla de St. Bart con una deslumbrante fiesta para recibir el año.

Pura vida

"[El viaje] fue una gran celebración familiar", contó una fuente a PEOPLE. "Ellos llevan cuatro años juntos ya así que a este punto sus familias ya están incorporadas. Sus familias son muy cercanas".

En familia

Confirmando lo dicho a PEOPLE Sánchez —quien es una exitosa periodista ganadora al Emmy y fundadora de la empresa de Black Ops Aviation— apareció radiante junto a su hijo mayor, Nikko (fruto de una relación previa) y su amado.

Todo en familia

Otro detalle sorprendente que ha trascendido es que el jugador de la NFL Tony González, padre de Nikko, también acompañó a la familia en su escapada al Caribe, revelando que entre él y la pareja de su exmujer existe una relación cordial.

¿Cuñada?

Las revelaciones del viaje no pararon ahí: en una de las fotos que la pareja publicó en sus redes también se coló Christina Poore, hermana del hombre más rico de la Tierra, y quien forma parte de la junta directiva de la Fundación Bezos.

Y la suegrita

Con cuatro años de relación a cuestas, es lógico que Lauren haya tenido la oportunidad de estrechar lazos con la familia de su marido. Este post reciente donde la periodista se unió a su pareja en las felicitaciones de cumpleaños para su madre, doña Jacklyn Bezos, demuestra el cariño que le tiene a la matriarca del clan.

Un amor que no cesa

El viaje culmina un año crucial para la pareja tras el exitoso vuelo espacial del fundador de Amazon con su Blue Origin y que causó gran júbilo por parte de su novia quien se hizo viral al recibirlo de manera efusiva y con botas de cowgirl. Aquí los vemos románticos en el torneo de Wimbledon de 2019.

Power couple

"Tanto Jeff como Lauren están realmente motivados con el trabajo filantrópico que están realizando", aseguró una fuente a PEOPLE en junio pasado. Lauren es la vicepresidenta de la organización Bezos Earth Fund. Aquí la vemos durante una gala celebrada en Los Ángeles en noviembre pasado al lado de su pareja y de otro de los hombres más ricos del mundo: François-Henri Pinault y su esposa, la mexicana Salma Hayek.

Almas gemelas

A la pareja le une su pasión por la filantropía, afición por los deportes extremos, la vida deportiva y saludable ¡y el afan de explorar este mundo, más allá de sus confines!

Afines

Como recordaremos la bomba explotó en enero de 2019 cuando se dio a conocer que el multimillonario se divorciaba de su mujer de años, MacKenzie Bezos —hoy McKenzie Scott—, y que tenía un nuevo amor. "Lauren y Jeff han estado pasando un montón de tiempo juntos durante el año pasado y especialmente and especially durante los último meses", contó en aquel momento una fuente a PEOPLE. "Primero fue algo social y en fiestas… aquí y allá. Pero su tiempo juntos definitivamente parece haber cambiado; son como carne y uña ahora". Y que lo diga.

