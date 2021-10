¡Se lo come a 'Bezos'! Lauren Sánchez y el dueño de Amazon más enamorados que nunca Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jeff Bezos, Lauren Sanchez Credit: Backgrid/The Grosby Group La mexicoamericana Lauren Sánchez y Jeff Bezos suben la temperatura en las calles de Nueva York. Además: Kourtney Kardashian muestra su anillazo de compromiso y Camilo y Evaluna muestra su pancita de embarazada ¡Míralos! Empezar galería Muy hot Jeff Bezos, Lauren Sanchez Credit: Backgrid/The Grosby Group Lauren Sánchez apareció por las calles de Manhattan comiéndose a besos a su amado Jeff Bezos, el dueño de Amazon, en un paseo en el que por cierto también los acompañó Tony González, expareja de la empresaria mexicoamericana y padre de su hijo. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Mucho, mucho, ¡amor! Kourtney Kardashian se comprometió con Travis Barker Credit: The Grosby Group Otros que están que no caben de la alegría son Kourtney Kardashian y el rockero Travis Barker, quienes se comprometieron este fin de semana en romántica ceremonia al pie de una playa en Montecito, CA. 2 de 11 Ver Todo Una joya Kourtney Kardashian y Travis Barker Credit: IG/kravis4ever Por cierto que la madre de tres y ex de Scott Disick ya luce en mano el impactante anillo de bodas que le regaló el baterista, ¡oh! 3 de 11 Ver Todo Anuncio Caralimpia Heidi Klum Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group La que se apareció por Los Ángeles cafecito en mano y sin gota de maquillaje es la juez de America's Got Talent (NBC) Heidi Klum. 4 de 11 Ver Todo Tesorito Evaluna Montaner, Camilo Echeverry Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Evaluna y Camilo hicieron su primer paso por la alfombra roja desde que anunciaran que esperan a su primer heredero, ¡y la pancita ya se le ve a la hija de Ricardo Montaner! 5 de 11 Ver Todo ¡A partir la piñata! candela ferro hija oleta Credit: Cortesía La que está de fiesta es Oleta, la adorable hijita de Candela Ferro (izq.,) quien cumplió 4 añitos y los festejó con un inflable de Minnie Mouse, piñata de arco iris diseñada diseñada por Nabys Vielman, amigo dela presentadora, "y una torta de chocolate de Pani una nueva pastelería de pasteles de autor", según ella misma reveló a People en Español. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Hola Nueva York! Enrique Iglesias madison square garden Credit: Todd Kaplan Enrique Iglesias hizo su regreso triunfal al Madison Square Garden en su gira nacional con Ricky Martin y Sebastíán Yatra que abarcará 22 ciudades, ¡wow! 7 de 11 Ver Todo Señora Presidenta Rosario Dawson Credit: Media Punch/The Grosby Group La que apareció luciendo regia y espectacular fue Rosario Dawson, novia del político de Nueva Jersey Cory Booker, quien se presentó en el show Live with Kelly and Ryan. 8 de 11 Ver Todo Regia Beyonce and Jay-Z Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Beyoncé se abrió paso en Venecia para abordar una romántica góndola con su marido Jay Z (no fotografiado) luego de acudir a la boda vicepresidente de Tiffany's, Alexandre Arnault, y la diseñador e influencer Géraldine Guyot. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hora de la fiesta Amaury Nolasco, Kate Miller, and James Badge Dale premiere 'Hightown' season 2 Credit: Michael Kovac/Getty Images for STARZ El actor Amaury Nolasco (izq.,) acudió con sus compañeros Kate Miller y James Badge Dale a la proyección especial de la segunda temporada de Hightown serie que tuvo su estreno este fin de semana por Starz. 10 de 11 Ver Todo ¡Fuera máscaras! yuri en el programa Quien es la mascara Credit: Mecalent Yuri (izq.), Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Mónica Huarte aparecieron radiantes de felicidad al presentarse como los flamantes jueces de la nueva temporada del show ¿Quién Es La Máscara?, en Ciudad de México. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

