Lauren Sánchez para el tráfico en L.A. con su cinturita, ¡parece muñeca! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería lauren sanchez con jeff bezos Credit: The Image Direct/The Grosby Group La periodista, empresaria y novia de Jeff Bezos deslumbra con su impactante figura. Además: Rafael Amaya en el preestreno de El señor de los cielos y fotos de la bruja que Shakira supuestamente colgó frente a la casa de sus exsuegros, ¡míralos! Empezar galería Lauren Sánchez y Jeff Bezos lauren sanchez con jeff bezos Credit: The Image Direct/The Grosby Group La pareja de uno de los hombres más ricos del mundo —y fundador de Amazon— detuvo el tráfico con su cinturita que presumió con pantalones holgados y entallado suéter, ¡wow! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Priscilla Presley Priscilla Presley Credit: Backgrid/The Grosby Group Desgarradoras imágenes llegan desde Los Ángeles, CA., donde horas antes de la muerte de Lisa Marie Presley, hija única del Rey del Rock Elvis Presley, paparazzi captaron a su apesadumbrada madre arribando al hospital donde la también cantante había sido ingresada de urgencia y donde finalmente se pronunció su muerte. 2 de 8 Ver Todo Rafael Amaya Rafael Amaya El Señor de Los Cielos 8 Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Como en sus mejores tiempos, el actor mexicano se presentó en Miami, FL., para hablar sobre la octava temporada de El Señor de los cielos, serie que lo ha encumbrado en el gusto del público de habla hispana. La se estrena el próximo martes 17 de enero, a las 9:00 p.m., hora del Este, por Telemundo. 3 de 8 Ver Todo Anuncio África Zavala y familia Africa Zavala El Señor de los cielos Credit: Mezcalent En la misma alfombra roja y también elegantemente ataviada encontramos a la actriz mexicana quien lleva uno de los papeles protagónicos de la serie de Telemundo y quien acudió al preestreno acompañada de su pareja, el también actor León Peraza, y su hijo. 4 de 8 Ver Todo La bruja catalana Bruja en casa de Shakira Credit: G3/The Grosby Group Y desde Cataluña surge esta imagen de la bruja a tamaño real que aparentemente ha colgado la cantante Shakira en la vivienda donde actualmente reside y que se encuentra frente a la casa de sus exsuegros, ¡ay! 5 de 8 Ver Todo Humberto Zurita y Stephanie Salas Humberto Zurita, Stephanie Salas Credit: Armando Mota/The Grosby Group La pareja de tortolitos derritió a su paso por la conferencia de prensa de la obra Papito querido, que encabeza el actor chihuahuense, en Ciudad de México. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jennifer Garner Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group De vuelta en Los Ángeles captamos a la ex de Ben Affleck en plena filmación de la cinta de corte navideño Family Leave, ¡qué sonriente! 7 de 8 Ver Todo Shawn Mendes Shawn mendes Credit: Backgrid/The Grosby Group El ex de Camila Cabello reaparece en este 2023 con un look renovado ¡y qué sonrisa! Le queda bien , ¿a que no? 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

