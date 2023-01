¡Como una Barbie! La novia de Jeff Bezos deslumbra con sus curvas en Aspen, CO. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería lauren sanchez con jeff bezos Credit: Backgrid/The Grosby Group Lauren Sánchez para el tráfico en el resort invernal. ¡Además! Jennifer López elegantísima y muy seria en Los Ángeles, Demi Lovato feliz y contenta con su novio Jutes y Ricky Montaner ¡con las uñas pintadas! Míralos Empezar galería Jeff Bezos y Lauren Sánchez lauren sanchez con jeff bezos Credit: Backgrid/The Grosby Group La novia del fundador de Amazon ha dejado a todos boquiabiertos con los lookazos que ha llevado esta semana durante su estancia en Aspen, CO, ¡parece una Barbie! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group ¡Clásica! JLO se apareció por las calles de Los Ángeles con el look que la ha convertido en un ícono: cabello recogido en un moño, abrigo de pieles corto y pantalones. Remata el look su carísimo bolso Hermés ¡wow! 2 de 7 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez Credit: Splash News/The Grosby ¡Casi irreconocible! La estrella de Only Murders In The Building (HULU) apareció por Los Cabos, México, en compañía de Nicola Peltz (izq.) y Brooklyn Beckham (no fotografiado) donde pasa las vacaciones de fin de año. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jutes y Demi Lovato Demi Lovato, Jutes Credit: Splash News/The Grosby Group La parejita luce feliz al salir de una tienda en L.A. ¡y ni hablar de sus looks góticos y muy cool! 4 de 7 Ver Todo Ricky Montaner Ricky Montaner Credit: Splash News/The Grosby Group El cantante e hijo de Ricardo Montaner luce pensativo en las playas de Miami. ¡Qué tal sus uñas pintadas y cabello bicolor! 5 de 7 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Backgrid/The Grosby Group Y si de looks increíbles hablamos ¿quién mejor que la cantante nacida en Barbados? Así la captamos en un cine de L.A. con su adorado A$AP Rocky ¡con pieles y shorts! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Cauteloza, la modelo se abrió paso en las nevadas aceras de Aspen, CO., donde fue captada cenando con su amigaza Hailey Bieber y su marido, Justin Bieber (no fotografiados). 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

