¿Laura Zapata responde a Lucía Méndez? "El circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos" Tras darse a conocer que Lucía Méndez ejerció acciones legales contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel, las legendarias actrices aparecieron en sus redes sociales con diversos videos, ¿respondieron así a Méndez? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Zapata y Lucia Mendez Laura Zapata y Lucia Mendez | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group; Mezcalent.com La serie de Netflix Siempre reinas no solo adentró a los amantes de las telenovelas en el día a día de Lucía Méndez, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera, también dejó entrever que la relación entre las divas no fue del todo buena dentro y fuera de las grabaciones. Tanto, que Méndez dio a conocer que ejerció acción legal contra dos de sus compañeras de plató. "Se han iniciado acciones legales en materia civil, penal y administrativa para efectos de que Laura Zapata y Sylvia Pasquel, se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse", dijeron a través de un comunicado los abogados de la intérprete de "Corazón de piedra". Acto seguido, sin mencionar nombres, la hermana de Thalía compartió en sus redes grabaciones en donde frente a la cámara mandó sugerentes mensajes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La vida se encargará de poner en cada payaso en su sitio y a cada reina en su trono", dijo en uno. "El circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos. Tengan cuidado". Por su parte la hermana de la cantante Alejandra Guzmán simplemente compartió un video enumerando los diversos proyectos actorales en donde se le puede ver actualmente. "Corre a verme", escribió la artista junto a la grabación. El conflicto inició cuando Zapata reveló el calvario que supuestamente vivió al grabar la serie con Méndez quejándose de sus "ínfulas". Posteriormente, Méndez, de 67 años, respondió a las acusaciones de la hermana de Thalía. "Su carrera musical no la conozco". prosiguió. "Sinceramente jamás jamás la he visto en Billboard [o] en los Grammys; Spotify...entonces no entiendo cómo ella dice que tiene una carrera musical, porque no existe".

