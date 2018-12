Laura Zapata va más allá y sorprende con desnudo en Instagram

Hasta ahora ha sido su hermana quien con su belleza y cuerpo de escándalo nos ha sorprendido con sus impresionantes looks y bikinazos en redes sociales. Pero en esta ocasión no ha sido Thalía quien nos ha impactado con su look en Instagram, ha sido Laura Zapata quien se ha atrevido a quitarse la ropa y lucir su lado más sexy.

Un gesto que ha dejado a medio mundo sin palabras por varias razones. Una, por el cuerpazo de la veterana actriz y dos, por deshacerse de prejuicios y ser valiente. Eso sí, en el mensaje que acompaña a la sensual imagen, Laura avisa a los malintencionados que se atrevan a criticar más de la cuenta.

“Deseándoles un maravilloso viernes… sean felices. Si vienes a molestar, te regalo un bloqueo”, escribió la artista mexicana junto a unos corazoncitos.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Pero eso no es todo, sobre la foto que pertenece a unas décadas más atrás y en la que tan sólo le acompaña una fina sábana, la hermana de Thalía escribió algo más. “Si la que te critica es fea. NO CUENTA”. Quien avisa no es traidor, y antes de que llegaran los comentarios feos Laura quiso dejar las cosas bien claras.

Y aunque hubo alguna que otra crítica por lo general los comentarios fueron de lo más halagadores. Cabe destacar el del actor Fernando Carrillo quien le dedicó unas bonitas palabras a su colega de profesión. “Preciosa. Te adoro”.

Definitivamente Laura Zapata se ve espectacular en esta foto en la que además demuestra un gran sentido del humor. ¿Con qué volverá a sorprendernos esta dama de la actuación?