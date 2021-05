Laura Zapata rompe en llanto durante transmisión en vivo: “Han sido días muy difíciles para mí” En un conmovedor video, Laura Zapata abrió su corazón y dio a conocer que ha pasado por una etapa muy complicada. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace varios meses, Laura Zapata estuvo ausente de las transmisiones en vivo o videos divertidos en sus redes sociales. Ahora, la actriz, visiblemente conmovida, explica las razones de este alejamiento con sus fanáticos; asegura que ha atravesado por una etapa complicada desde que descubrió las condiciones en las que estaba su abuela, Eva Mange, en el asilo donde permaneció durante buena parte de la pandemia. "Tengo, aproximadamente, cuatro meses de no hacer ningún TikTok. Se me habían quitado las ganas, no sabía que decir, no sabía sobre qué hablar", confesó Zapata en un video que dio a conocer en sus cuentas de Instagram y TikTok. "Han sido días muy difíciles para mí, pero voy a regresar a estar con ustedes [con lágrimas en los ojos]. Voy a regresar porque lo necesito". Si bien la intérprete de Bruna Mendoza en la telenovela El bienamado ya está de nueva cuenta con su abuela, no puede negar que toda esta situación contribuyera a que su estado de ánimo decayera y aprovechó para dar las gracias ante el apoyo que ha recibido por parte de sus fanáticos. "He estado muy vulnerable, muy triste, muy golpeada, muy dejada", reveló. Laura Zapata Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amigos queridos leyendo sus comentarios, su apoyo, su cariño, me he sentido de verdad querida, entendida por ustedes y apoyada", mencionó. "Dándole gracias a Dios porque tengo a mi abuela viva y a ustedes con tanto apoyo. Gracias, de verdad, muchas gracias". Ahora, Laura Zapata pretende retomar sus actividades profesionales, al tiempo, que se encarga personalmente del cuidado de Eva Mange, quien el pasado enero cumplió 103 años.

