Laura Zapata revive su secuestro y revela nuevos detalles Tras más de dos décadas de haber sido secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi, Laura Zapata da a conocer información desconocida al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2022, Laura Zapata fue secuestrada en compañía de su hermana Ernestina Sodi. Tras varias semanas, la actriz fue dejaba en libertad y luego su familiar. Ahora, la famosa, quien fue criada por su abuela Eva Mange, da a conocer nuevos detalles sobre esta fuerte experiencia en su vida. "Estaba haciendo la obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, en el Teatro San Rafael, había mucha publicidad en la televisión de esta puesta en escena para que la gente acudiera al teatro", relató Zapata al programa estadounidense de televisión ¡Siéntese quien pueda! (Univision) "Los secuestradores después confesaron 'oye, esa no es la hermana de Thalía, pues vamos a levantarla'. Entonces me siguieron, en dos ocasiones, estaba acompañada. Y en esta ocasión estaba con Ernestina, y nos levantaron a las dos. Ellos tenían la costumbre de levantar a parejas o a dos personas". Y continuó. "Cuando llegamos al lugar nos dijeron, esto es un secuestro y queremos el dinero de este señor [Tommy Mottola]; queremos 5 millones de dólares. Y [los secuestradores] dijeron, ¿y ella quién?, es [refiriéndose a Ernestina] y les dije que era mi hermana. Pero bueno, la maldad humana impera", agregó. "Fue un momento bien difícil, salí sin pagar un centavo por mí, por qué tenía que ver que sucedía con el dinero que no daban y que no llegaba. Pero tuve la oportunidad de salvarla y sacarla de ahí [a mi hermana Ernestina] de la mano de la Agencia Federal de Investigaciones F.B.I. Después las cosas se desvirtuaron y fue muy triste". Este suceso ocasionó la ruptura definitiva de Laura con sus medias hermanas, incluyendo a Thalía. Ahora, sigue con su vida y ha dejado este capítulo atrás. Laura Zapata Credit: Guillermo Angulo/Clasos.com/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No existe, yo terminé mi relación con todas ellas. No es un libro, es un pasquín que empezaba diciendo, me siento la princesa de un cuento, estás mal, ve a terapia y si es un cuento es un cuento de terror. [Ernestina] para vender ese libro, aconsejada por un periodista de medio pelo, dieron a entender que yo era la autora intelectual del secuestro", explicó. "Entonces, se. tiene que terminar con este tipo de relación. Es una mentira que duele mucho, La maldad humana impera desafortunadamente en ciertos seres humanos, pero hay que cortarla".

