Laura Zapata revela el 'calvario' que fue grabar al lado de Lucía Méndez; "[Fue] una cosa espantosa [trabajar con ella]" La actriz asegura que tuvo una mala experiencia a la hora de trabajar juntas en el reality de Netflix Siempre reinas; "Fue muy pesado trabajar con una persona con esas ínfulas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Zapata y Lucia Mendez Laura Zapata y Lucia Mendez | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group; Mezcalent.com Es una actriz, cantante y escritora que lleva muchos años subida en los escenarios. Y a pesar de las fuertes pruebas personales que le ha puesto la vida y las controversias que ha desatado en redes, Laura Zapata sigue adelante. Sin filtros y vergüenza de hablar sobre las cosas que le preocupan y decirlas como son. Por eso cuando le preguntaron sobre la producción de su nuevo reality Siempre reinas (Netflix) no se cortó para explicar el 'calvario' profesional que asegura vivido al trabajar al lado de Lucía Méndez. "Es una persona que tiene malas costumbres, yo no me dejo, no tengo por qué dejarme", exclamó la hermana de Thalía al abordar el tema ante en entrevista con Edén Dorantes Oficial. Lo más fuerte vino después cuando se le preguntó directamente sobre cómo había quedado la actriz al concluir la producción. "Realmente fue muy pesado trabajar con una persona con esas ínfulas, con esos desplantes y sobre todo con sus compañeros, con la empresa, con sus productores", aseguró Zapata. "¿Qué te pasó maestra? Ella desde el siglo pasado no hace ni una telenovela, no esta vigente" exclamó sobre la estrella de grandes culebrones, como Colorina, El extraño retorno de Diana Salazar y Señora tentación, entre muchos otros y quien este año celebró 50 años de carrera. "[Tuvo] unos desplantes y [fue] una cosa espantosa [trabajar con ella]", finalizó para finalizar con el tema. "Pero [yo] estoy muy feliz por el éxito que tenemos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la serie también figuran Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, para quienes Zapata no tuvo más que flores. "[Son] un encanto [estuvimos] trabajando padrísimo", afirmó enfatizando que los fans ya están pidiendo la segunda temporada. ¿Será que La Méndez se suma?

