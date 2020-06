Laura Zapata presume nuevo look y la comparan con Niurka Marcos. ¡No vas a creer lo que contestó! La actriz mexicana vuelve a causar polémica por su cambio y responde así a quienes la comparan con la vedette cubana e incluso con su hermana Ernestina. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al parecer a la actriz mexicana Laura Zapata no le gusta que la comparen con nadie. O casi nadie. Así lo demostró al responder a comentarios de sus seguidores que aseguran que se parece a Niurka Marcos tras realizarse un cambio de look. Luego de que la actriz publicara una fotografía en su cuenta de Instagram en la que presumió su transformación —hoy luce una larga cabellera rubia gracias al trabajo de su estilista Tassiano Bianco— las reacciones no se hicieron esperar. “¡Siempre guapa, pero ese con ese look parece tipo Niurka”, le comentaron. “¡No! Dios me libre”, respondió la actriz. Otro usuario le dijo que se parecía a su hermana Ernestina Sodi, algo que Zapata también rechazó con un “Wuacala”. Image zoom Instagram / Laura Zapata En otro de los comentarios fue comparada con la cantante Yuri —y al parecer ese cumplido sí le pareció ya que contestó con un ‘Me gusta’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que la intérprete de Bruna Mendoza en la telenovela El bienamado es objeto de comparaciones. A mediados de marzo le comentaron en sus redes que se parecía a su hermana Thalía e incluso a la ex de Luis Miguel, la también actriz Aracely Arámbula. “¡Qué padre, qué guapa!”, mencionó de Arámbula Zapata a los medios de comunicación. “[Con Thalía] es mi hermanita la menor, se parece a mí”. Zapata aseguró enfáticamente que no se ha realizado ninguna cirugía estética para verse más rejuvenecida; su cambio lo atribuyó a peinarse y maquillarse de una forma diferente.

