Laura Zapata recibe amenazas tras la clausura del asilo de su abuela Eva Mange La actriz mexicana reveló que un desconocido intenta intimidarla luego de que denunciara el aparente deteriorado estado físico y la supuesta violencia a la que ha sido sometida su abuela. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Laura Zapata revela que está siendo amenazada por una persona aparentemente cercana al asilo donde se encuentra ingresada su abuela Eva Mange. A través de redes sociales, la reconocida actriz mexicana mostró los mensajes de texto que ha recibido. junto a las intimidatorias llamadas telefónicas, tras denunciar la aparente falta de atención y maltrato que sufría la abuela en la casa de retiro. "Ya me están amenazando de este teléfono desconocido. Me habló diciéndome que si le pasaba algo a su mamá, que estaba en el asilo, me metía a la cárcel", escribió Zapata en su cuenta de Twitter. "Al parecer, es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando. Que tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que Zapata y su hermana Thalía hicieran pública la situación en la que vive su abuela, otras cinco personas decidieron unirse a la actriz para interponer una denuncia ante las autoridades contra el centro, de acuerdo a varios medios mexicanos. Inspectores acudieron a la institución para corroborar los hechos y decidieron clausurarlo, según Zapata. "Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias de [la Fiscalía del Estado de México] que duró todo el día y el resultado fue este", escribió Zapata en su red social, mostrando el anuncio de suspensión de actividades del lugar. "No tengo mayores datos". Image zoom Credit: Twitter/Laura Zapata Image zoom Credit: Twitter/Laura Zapata Zapata ha permanecido en el asilo al lado de su abuela desde que se enteró de la situación y prometió no moverse de su lado hasta que Mange, de 103 años, recupere su salud. La actriz reveló que su estancia no ha sido la mejor y que se ha encontrado con la negativa del personal cundo les ha solicitado ayuda. Image zoom Credit: mezcalent.com Zapata explicó que habían decidido con Thalía ingresar a la matriarca en el asilo con el fin de que recibiera la atención requerida, sin imaginar que el resultado iba a ser todo lo contrario. "Por comodidad de mi abuela, porque no estuviera sola con una enfermera en la casa, decidimos Thalía y yo ponerla en un lugar al que ella había acudido muchísimo tiempo a una cosa [actividad] que se llama Club de vida", explicó la actriz al programa Ventaneando. La actriz aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias contra los responsables de maltratar a su abuela.

