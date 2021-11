Laura Zapata azota las redes con su última polémica: "Tampoco me gustan los gays..." La primera actriz mexicana entró en una guerra de tuits a raíz de una foto de un hombre vestido de mujer. Ella respondió "qué horror" y se armó una buena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Zapata es conocida por su gloriosa carrera como actriz, por sus inolvidables papeles de villana en la ficción y también por decir siempre lo que piensa, le guste a quien le guste. Este viernes Twitter volvía a arder tras uno de sus últimos comentarios. El zafarrancho se producía cuando la artista opinaba sobre una foto de un hombre vestido de mujer. "Mujeres, sean honestas, ¿se sienten atraías por él?", leía el post. A lo que la hermana de Thalía no dudó en contestar sin más. "¡Qué horror! ¡Tendría que estar enferma!", escribió entre los comentarios. Una reacción que supuso el comienzo de una guerra de tuits y críticas contra la intérprete de Esmeralda, quien no se quedó callada ni permitió que la faltaran el respeto. "Y yo fui honesta, respondí: "Qué horror, ni que estuviera enferma"… A mí no me atraen este tipo de hombres disfrazados. ¿Cuál es su dolor?", respondió ante el caos que se produjo en dicha plataforma por sus palabras. La cosa fue a más y Laura quiso dejar claro que nunca hubo mala intención en sus palabras, más bien consideró que fueron las interpretaciones de los demás las que fueron desproporcionadas. Laura Zapata Credit: Mezcalent La cosa siguió enredándose hasta tal punto que un seguidor le advirtió que daba igual lo que ella pensara pues el hombre disfrazado en cuestión ya tenía novio. Con la ironía y carácter que la caracterizan, Laura no tuvo reparo en contestarle. "Tampoco me gustan los gays, son mis amigos, son mis hermanas, los quiero muchísimo, pero no los veo como hombres para mí, ¡no sea usted pendeja o pendejo!", contestó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de unos minutos la cosa paró y la primera dama de la escena se centró en un tema que le interesa mucho más. "¡Buenas noches! A esperar el eclipse lunar", se despidió.

