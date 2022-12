Laura Zapata espera justicia en el caso de maltrato de su abuela tras los recientes arrestos Las autoridades confirmaron la detención de varias personas vinculadas al presunto abuso que sufrió Eva Mange en una residencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Zapata espera que se haga justicia a casi dos años de la denuncia de abuso y maltrato interpuesta por la actriz contra del personal médico y de asistencia del recinto de adultos donde se encontraba internada su abuela Eva Mange. Las autoridades mexicanas informaron al abogado de Zapata que arrestaron a tres personas vinculadas al incidente. Entre ellos una de las enfermeras que habría violentado físicamente en múltiples ocasiones a su abuela. "Es una buena noticia que me hace tener fe, esperanza, de quienes tienen a su cargo a personas de la tercera edad y abusan de ellas, son castigados", declaró la actriz tras enterarse de la noticia, según el diario El Universal. "Esto es un trabajo por mi abuela, por su nombre y su honor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eva Mange Eva Mange | Credit: Mezcalent Zapata enfatizó que la enfermera deberá responder y aclarar sus acciones, ya que asegura que la engañó por enviándole imágenes falsas de su abuela, asegurando que todo estaba bien, cuando claramente la salud de la anciana se estaba deteriorando. "Ella tiene muchas cosas que pagar, porque además del daño físico, los empujones y golpes [que le daba], sostenía relaciones sexuales en el cuarto de mi abuela y eso está confesado por personas", dijo. Mange, quien falleció en junio a los 104 años de edad, murió a causa de los golpes propiciados y no por enfermedad o por su avanzada edad, según Zapata. "Sé que estaba grande, pero no murió por eso, sino por todo lo que sufrió ahí", aseguró. "Ha que luchar por el respeto a las personas de la tercera edad que dependen de cuidadoras o enfermeros y, sobre todo, regular lo que sucede en los asilos". Zapata espera que se haga justicia y se castigue a todos los responsables, no solo del establecimiento donde se encontraba su abuela, sino en todo el país. "Ya llevo casi dos años en esto y me parece que hay una gran impunidad la que se vive. Yo vi apatía y maltrato a los viejos. Hay una podredumbre tras las puertas de esos lugares, eso es lo que hay que castigar, señalar, contar", puntualizó.

