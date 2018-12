Laura Zapata revela lo que sucedió detrás de la incómoda entrevista que abandonó

Laura Zapata ha reaccionado con su versión luego de varios días de estar en boca de todos debido a el episodio en el que abandonó una entrevista del program SNSerio (Multimedios). La actriz dice que el suceso fue “utilizado por personas o empresas que quieren rating”.

“Una vergüenza el bajo nivel que manejan. Fui acosada durante todo el programa con la insistencia del tema que les quita el sueño. En varias ocasiones les pedí salieran de él sin atender mi observación; pues ya vislumbraban la oportunidad baja, de hacer el rating que no tienen, utilizando mi persona”, comentó la actriz según publicó el locutor de radio Alejandro Zúñiga, también colaborador del canal Multimedios, en su cuenta de Instagram.

“Usaron imágenes que pueden tener consecuencias graves de mi hermana Thalía y su marido; y siguen de manera sórdida inventando este tipo de cosas y sacándolas a la luz para sus fines de lucro”.

A solo un día del hecho, que se volvió viral en las rede sociales, el conductor del programa fue despedido.

“Debido a lo ocurrido con Laura Zapata anoche en SNSerio, Mutimedios ha decidido prescindir de mis servicios”, reveló el presentador a través de su cuenta de Twitter. “Ha sido un placer y no tengo más que agradecimiento por estos cinco años. Es una lástima, no diré que no, y solo espero extraer el aprendizaje de este suceso”.

Si algo tiene Laura Zapata es que es una mujer sin filtros que no teme a decir o hacer lo que piensa o siente en todo momento.

La noticia, como era de esperar, generó división de opiniones en las redes sociales.