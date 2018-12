Laura Zapata sobre el padre de Thalía: "Yo a ese lo pondría en el infierno"

Laura Zapata no guarda precisamente buenos recuerdos del padre de sus medias hermanas, el doctor Ernesto Sodi, quien falleció cuando Thalía tenía apenas 5 años.

“Yo a ese lo pondría en el infierno. Nunca me permitió estar con mi mamá, cuando le dijo a mi mamá ‘no quiero niña’ una niña de tres años, ¿qué te puede hacer?”, contó la primera actriz y cantante mexicana en una reciente entrevista para el programa de televisión Hoy.

La inolvidable villana de exitosas telenovelas mexicanas como Rosalinda y Cuidado con el ángel describe al papá de la estrella mexicana como ‘una persona abusiva’ y ‘alcohólica’.

“Se murió realmente de cirrosis hepática”, afirmó la actriz.

“No me quería desde niña. Era una persona con unas fobias muy gruesas y que cortaba cables de teléfonos y que no quería ruidos”, rememoró Zapata.

Debido a ello, la actriz se vi obligada a vivir desde los tres años con su abuela Eva Mange.

“Cuando yo tenía tres años mi mamá, y obviamente pues mi papá porque era un hombre solo no podía pues llevarse a vivir a una niña, me dejó con mi abuela. Yo creo que una niña siempre piensa en que dónde está su mamá y quiere estar con su mamá y persigue a su mamá y desea de alguna manera ser tomada en cuenta por su mamá, por la que la parió. Pero pues mi madre cuando me dio a luz era muy chica, era muy joven y bueno pues de repente se casó con una persona espantosa y esa persona le dije ‘no, niña no’ y tuvo como muchas mujeres en México pues que apechugar”, explicó Laura.

A pesar de que en un inicio extrañó no vivir en la misma casa en la que residían su madre y sus medias hermanas, hoy en día la actriz agradece enormemente haber sido criada por su abuela.

“Ahora que me doy cuenta fue un regalo que me dio mi madre a través de la vida de no estar en ese lugar porque fui educada por mi abuela y soy completamente diferente”, aseguró.