"Probablemente esa relación se rompa para siempre": Laura Zapata habla del fin de su vínculo con Thalía Laura Zapata está convencida de que el día que su abuela ya no esté, tampoco existirá relación con su hermana Thalía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es alto conocida la tirante relación de Laura Zapata con sus hermanas y hasta el mito de que la actriz es nada más y nada menos que la verdadera madre de Thalía. ¿Qué piensa al respecto Zapata?, ¿cuál es su relación en estos momentos con la ex Timbiriche? De todo esto y más habló sin tapujos. Según Zapata, el único vínculo que ahora mismo la une a Thalía es su abuelita Eva Mange, de 104 años. Está convencida de que el día en que ya no exista tampoco existirá relación entre las hermanas Sodi. Laura Zapata y Eva Mange Credit: mezcalent.com "Probablemente cuando mi abuela se vaya, cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente esa relación se rompa para siempre", dijo en declaraciones a Inés Moreno en su canal de YouTube. "Yo creo que la relación es por mi abuela", añadió. Cuando le preguntaron sobre el rumor de que ella es la verdadera madre de la cantante, Zapata dijo entre risas que sus dos únicos hijos eran Claudio y Patricio Sodi. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura Zapata, Thalía La actriz reconoció que de todas sus hermanas la única que se preocupa de llamar y atender a su abuela es Thalía. Ahora que doña Eva cumplió 104 años el pasado enero, las dos nietas le cantaron "Las mañanitas" y le demostraron todo el cariño que le tienen. Zapata y Thalía también se unieron cuando hace un tiempo para iniciar acciones legales contra la enfermera y el asilo donde cuidaban a su abuelita. "Estamos de la mano, y a la par, a favor de lo de mi abuela", dijo en ese momento Zapata.

