Laura Zapata está de luto tras la muerte de un ser querido La actriz mexicana compartió un conmovedor mensaje de despedida a su comadre, a quien consideró como una hermana. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Laura Zapata está de luto. Así lo anunció a través de sus redes sociales donde informó sobre la muerte de una querida y cercana amiga. La reconocida villana de exitosas telenovelas como María Mercedes, La usurpadora y Rosa salvaje compartió un conmovedor mensaje de despedida a Diye Escobedo, a quien llamó su “Amada hermana, amiga, comadre y confidente”. Image zoom Sin dar muchos detalles, Zapata compartió que su amiga había fallecido durante un viaje en la carretera Acapulco-Ciudad de México. “Por favor recemos por el eterno descanso de su alma. Comadrita chula te voy a extrañar siempre. Mis condolencias a la familia Escobedo Contreras; a su hermano Antonio, a mi ahijado Rainer Straus Escobedo y a sus amados nietos. Que en paz descanse”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a una imagen en blanco y negro de una rosa y un lazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la publicación de la artista de 64 años, varios amigos, colegas y seguidores se unieron a su dolor con mensajes de empatía y consuelo tanto para ella como para los familiares de su comadre. “Lo siento mucho Laurita, que Dios les de mucha fortaleza”, “Mi más sentido pésame. Un abrazo fuerte”, “Que el señor la reciba en su seno y la lleve a contemplar su rostro misericordioso”, fueron algunos de los comentarios en el post. Según el portal de noticias mexicano Diario 21, Escobedo, de 71 años, perdió la vida al sufrir graves heridas después de que su vehículo chocó contra una barra de contención en la mencionada autopista el pasado lunes.

