Laura Zapata afirma que Thalía no dio dinero para el funeral de su abuelita: "No me ha preguntado ni cuánto gasté" Laura Zapata aseguró que ninguna de sus hermanas cooperó con los gastos del funeral de su abuelita Eva Mange, ni siquiera Thalía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía y Eva Mange Credit: Thalía Instagram El 24 de junio se conoció la triste noticia de la muerte de la señora Eva Mange a sus 104 años, una pérdida irreparable en su familia. No obstante, según Laura Zapata, ninguna de sus hermanas cooperó con los gastos del funeral de su abuelita, ni siquiera Thalía. "Ya cuando tenga tiempo yo le diré: 'Oye, fíjate que gasté esto, ¿gustas cooperar con algo?'. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue", añadió la actriz. Eva Mange Credit: Mezcalent Zapata también declaró que ninguna de sus hermanas asistió a darle el último adiós a su abuela, y solo una tataranieta se presentó en el funeral. La actriz mexicana reconoció que la muerte de su abuela es una ausencia que nada podrá llenar. "No voy a tener días para terminar de extrañarla, pero me conforta el saber que ella ya está descansado, que ya no sufre. Que ya se quitó ese traje de Eva Mange que ya la tenía muy limitada, que ya le pesaba y estaba herido... La voy a extrañar siempre", dijo Zapata a los medios de prensa mexicanos. Thalía, abuela, Eva Mange Credit: IG Thalía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Thalía no pudo estar con su abuelita en sus últimos momentos de vida, sí se mostró muy dolida por la pérdida. Incluso se comunicó con doña Eva a través de una videollamada antes de que falleciera. "Nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía, y nos mostraste como resolver nuestras emociones cantando y bailando", dijo la cantante en sus redes. "Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo ERES!".

