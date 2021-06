Laura Zapata defiende a Thalía de robo a su abuela: “La única que fue honesta” Thalía si está pendiente de su abuela Eva Mange y le devolvió el dinero que le pertenecía, según confirmó Laura Zapata. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Laura Zapata denunció que los ahorros de su abuela Eva Mange, producto de la venta de un departamento, habían sido incautados por sus medias hermanas. Incluso, explicó que el dinero lo tenía su madre Yolanda Miranda, pero a su muerte, pasó a manos de algunas de sus hijas. Sin embargo, la actriz defendió a Thalía, quien fue la única que le devolvió los recursos a la señora; incluso, siempre está al pendiente de su salud. "[A mi abuela en su trabajo] le quitaban un dinero para pagar el departamento, con eso ella compró un departamento. Lo vendió, le dio el dinero a mi mamá, le dijo: 'A ver hija, aquí está el dinero guárdamelo por favor cuando yo lo necesite te lo pido', pero ella murió antes que mi abuela Eva Mange; entonces ese dinero quedó en la masa hereditaria", explicó Laura Zapata a loa medios de comunicación. "[Ese recurso económico] desapareció, se lo repartieron ellas. La única que devolvió el dinero fue Thalía; la única que fue honesta, no se lo robó, no se quedó con ello". La intérprete de Bruna Mendoza en la telenovela El bienamado, explicó que, incluso, fue la esposa de Tommy Mottola quien les pidió a sus hermanas devolverle a sus abuela los recursos; sin embargo, no hubo éxito. "Ellas [sus medias hermanas] robaron a mi abuela su dinero", reveló. Thalia y Laura Zapata Thalia y Laura Zapata. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando es un adulto mayor y cuando es a tu abuela, que eran los ahorros de toda su vida. Mi abuela trabajó 30 años en el gobierno, en el Palacio Nacional, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", mencionó. Laura Zapata reiteró que de las hermanas Sodi, solo la intérprete de "No me acuerdo"ha dado su apoyo a Eva Mange. "La única que ha estado pendiente y ha estado presente es Thalía. Las únicas que estamos ayudando, tratando, solventando, cuidando de mi abuela somos Thalía y yo, nadie más", concluyó.

