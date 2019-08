Laura Zapata responde así a todos los que la critican, ¿escuchaste Alfredo Adame?

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Laura Zapata asegura estar más centrada en sus proyectos profesionales que en los comentarios negativos hacia ella en las redes sociales o ante las cámaras, como los que ha hecho Alfredo Adame. Lo que no evita que les tire su pullita, claro está.

“Si te detienes a tirarle piedras a cada perro que se te acerca ladrando, pues entonces no llegas a tu destino”, dijo la hermana de Thalía en una entrevista con People en Español.

¿En qué anda Laura Zapata?

Iré al segundo encuentro de literatura hispanoamericana en París gracias a mi libro de poesía. Estoy ahora organizando mis textos. También voy a participar en la obra de teatro Arpías. Había dejado el proyecto porque me dediqué ayudar a mis gente mexicana después de que sucedió el terremoto. Fui a Morelos a Oaxaca, recolecté toneladas de insumos para ayudar a la gente necesitada. Me siento contenta y realizada.

Image zoom (Photo by Victor Chavez/WireImage)

RELACIONADOS: Uno de los secuestradores de Laura Zapata podría quedar en libertad

¿Cuando no estás trabajando, qué es lo que más disfrutas hacer?

Me gusta mucho nadar, platico con mi familia. Cuando no estoy ocupada, me voy al cine, pero tengo que estar con mis hijos. Con mi abuelita que es una parte muy importante que me tiene ocupada. Tiene 101 años. Ella está muy bien, desayuna, come y cena perfecto. Toma sus medicamentos. Ella es muy feliz, es mi ejemplo de transparencia de rectitud, ella fue la que me educó, es el ser humano con el que más he vivido en este mundo. Platica y cotorrea mucho. Es una mujer muy linda.

Image zoom Mezcalent

RELACIONADOS: Laura Zapata arremete contra Televisa

¿Cómo haces para evadir los dardos negativos en tu contra?

Es algo con lo que no me involucro, sé quien soy. La gente que me ama sabe quien soy, eso es lo que me importa. Te puedo decir que al árbol que más frutos tiene es al que más piedras le tiran. Yo soy tan frondosa y tengo tantos frutos [que] por eso me tiran, por eso hablan de mí. La verdad no me hace daño. Interactúo con quien denota inteligencia. Considero que los seres humanos tenemos una finalidad en la vida y si te detienes a tirarle piedras a cada perro que se te acerca ladrando, pues entonces no llegas a tu destino.