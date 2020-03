Laura Zapata rejuvenece con su reciente cambio de look y la comparan con Aracely Arámbula La actriz mexicana sorprendió recientemente con un cambio de look y muchos la confundieron con la protagonista de La doña de lo joven y bella que se ve. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sus polémicas declaraciones nunca dejan indiferente a nadie, pero esta vez fue otro el motivo que hizo que Laura Zapata diera de qué hablar a través de las redes sociales. La actriz mexicana dejó a sus más de 100 mil seguidores de Instagram con la boca abierta tras presumir recientemente lo sorprendentemente joven y bella que se ve tras el reciente cambio de look que se realizó y que incluye unas largas y rubias extensiones de cabello. “Así me dejó mi queridísimo Tassiano Bianco con su nuevo estilo en belleza y moda, ¿les gusta?”, escribió la que fuera villana de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y La gata junto a una imagen en la que muestra su espectacular cambio de imagen. El resultado, como era de esperarse, llamó poderosamente la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar de manera positiva a su nuevo look. “Te ves hermosa, te quitaste varios años”, comentó sorprendida una fan tras ver la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos, incluso, se atrevieron a compararla con Aracely Arámbula, quien luce un look muy similar como protagonista de la telenovela de Telemundo La doña. “Por un momento pensé que era Aracely Arámbula, te ves superbonita y joven, pero siempre con este toque de elegancia que te caracteriza”, se puede leer en otro de los cientos de comentarios que inundaron la publicación de Zapata. Así como hubo muchos comentarios positivos, también hubo una que otra crítica negativa ya que no faltaron los que acusaron a la actriz de haber abusado de los filtros en su imagen. “Una que puede, hay otras que ni con mucho filtro logran verse bien”, fue la contundente respuesta con la que la primera actriz mexicana dejó callados a sus detractores. Advertisement

