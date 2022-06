Tras la muerte de su abuela, Laura Zapata asegura que ya no tendrá una relación con Thalía Laura Zapata dice que ella y Thalía ya no tendrán una relación tras las muerte de su abuela Eva Mange. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué pasará entre Laura Zapata y Thalía tras la muerte de su abuela Eva Mange? Laura Zapata afirma que la relación con Thalía podría terminar tras la partida de su abuela al cielo. Doña Eva, quien murió a sus 104 años el 24 de junio, era quien mantenía unidas a Laura y Thalía. "Probablemente cuando mi abuela se vaya, cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente esa relación se rompa para siempre", dijo Laura Zapata en entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno. "Yo creo que la relación es por mi abuela", confesó la actriz, quien ha estado distanciada de Thalía en el pasado, pero ambas estaban conectadas al estar pendientes del bienestar de Doña Eva. Laura tiene cuatro medias hermanas (Ernestina, Gabriela, Federica y Thalía Sodi), pero solo mantiene una comunicación frecuente con Thalía, reporta Univision. Thalia y Laura Zapata Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Mezcalent "Desafortunadamente, mi mamá, que Dios la tenga en su santa gloria, hizo un grupo de hermanas, siempre en competencia", le dijo Zapata a Inés Moreno. La última vez que se reunieron las hermanas públicamente fue en el 2011, en el funeral de su madre Yolanda Mange. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN THALIA; LAURA ZAPATA y abuela Credit: Mezcalent Thalía solía llamar a su abuela, ayudar con sus gastos y viajó de Nueva York a México a visitarla en fechas importantes. Según Laura, Thalía llamó a su abuela cuando cumplió los 104 años para cantarle "Las mañanitas" y celebrarla. Negando los rumores de que Thalía, de 50 años, era en realidad su hija secreta y no su media hermana, Laura Zapata, de 65 años, dijo en la entrevista con Inés Moreno que sus únicos hijos son Claudio y Patricio Sodi, fruto de su matrimonio con Juan Eduardo Sodi.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras la muerte de su abuela, Laura Zapata asegura que ya no tendrá una relación con Thalía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.