Laura Zapata arremete contra una diputada trans y la tilda de "ridicule" Laura Zapata criticó a la diputada mexicana Salma Luévano Luna por cómo presentó en la cámara baja una iniciativa contra discursos religiosos que ataquen la comunidad LGBT+. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Zapata vuelve a hacer de las suyas. La actriz mexicana está en el ojo del huracán tras criticar a una diputada mexicana trans por la forma en la que presentó una propuesta para proteger a la comunidad LGBT+ de los "discursos de odio" religiosos. Ya es más que sabido que la hermana mayor de Thalía no guarda sus opiniones sobre diversos y controversiales temas políticos, y ha sido una férrea crítica del partido fundado por el actual presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador. Así que no se quedó callada ante la inusual vestimenta que la diputada del estado de Aguascalientes Salma Luévano Luna, del partido de Morena, eligió para presentar una medida contra "el discurso de odio" desde los púlpitos eclesiásticos. La villana de las telenovelas,utilizó sus redes sociales para señalar las acciones de la legisladora trans, que llegó vestida con una sotana y una mitra a la Cámara de Diputados. "Que ridicule…. a cuanto hemos llegado por concesionar demencias. El fin del mundo!!! Los y/o las ya no sé cómo llamarles, piden respeto y es lo que menos dan!!!", exclamó la primera actriz en su cuenta de Twitter. Laura Zapata Laura Zapata | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Por otra parte, Zapata aprovechó para recordar que un día como hoy de hace dos décadas fue secuestrada y envió un consejo a la sociedad. "Hoy cumplo 20 años de haber sido secuestrada. Delito que sigue sucediendo. Estos delincuentes son mexicanos, provienen de familias disfuncionales. Observemos a los que están en nuestra casa y guiémoslos con valores. Los secuestradores buscan dinero fácil y amargo que termina con ellos", escribió.

