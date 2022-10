Laura Zapata acusa a Yolanda Andrade de estar detrás de la campaña contra Verónica Castro Los conflictos entre Laura Zapata y Yolanda Andrade cada día suben de tono. Ahora, la actriz salió en defensa de Verónica Castro e hizo fuertes señalamientos contra la conductora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, Verónica Castro, quien este 19 de octubre de 2022 cumplió 70 años, ha estado en el ojo de huracán por supuestas conversaciones inadecuadas con jovencitas menores de edad. Ante ello, Laura Zapata salió en defensa de la actriz y aseguró que todo se trata de una campaña orquestada en contra de la protagonista de la primera versión de la telenovela Los ricos también lloran por parte de Yolanda Andrade, quien ha asegurado que mantuvo una relación sentimental con la también conductora. "No es un juego de adivinanzas, ya hay pruebas de que está esta persona [Yolanda Andrade] detrás de esta campaña. ¡Qué horror! A lo mejor está despechada", advirtió Zapata a los medios de comunicación. "Claro que he hablado con Verónica [Castro] porque es mi amiga, la quiero, trabajamos juntos. Fue una gran protagonista y quiero decirle que estoy con ella, y que no conteste y que no los pele. Y que los perros, las perras, los perres ladren". Respecto a las declaraciones de Yolanda Andrade asegurando que su hermana Thalía la mantenía, la actriz advirtió que es mentira y solo quiere que su familiar salga a hablar del tema. Además, dejó claro que gracias a ella, la cantante ingresó al medio artístico. Laura Zapata, Yolanda Andrade y Veronica Castro Laura Zapata, Yolanda Andrade y Veronica Castro | Credit: Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Digo 'no salgas a pelearte [Thalía], nada más di que tú nunca me has mantenido. Tú entraste a esta carrera por mí'. Ya era Laura Zapata y había hecho teatro clásico, formaba parte de la Compañía Nacional de Teatro. Ya había participado, creo, en la OTI, en comedias musicales. Entonces, hay que ubicar un poco en el tiempo a la gente y quién es quién". Laura Zapata continuará defendiendo los temas que considera que son importantes y confirmó que aún mantiene bloqueada a Thalía.

