Laura Pausini: Un placer conocerte un documental que revela lo más íntimo y desconocido de la multipremiada cantante italiana

En la historia se habla de la inclinación de la artista por la cerámica, el diseño de interiores y la arquitectura, carrera que pensaba seguir de no haber encontrado la fama como cantante. También se desnuda su férrea lucha por conseguir su mayor sueño: ser madre. "[Por] suerte mi carácter desde muy niña es un carácter de una persona que no se rinde: Sabía que existía la posibilidad de que me dijeran que no era posible para mí tener hijos pero no me quería dar por vencida; justo cuando terminé mis [tratamientos] quedé embarazada naturalmente. He comprendido verdaderamente porqué yo he nacido, porqué me llamo Laura, porqué tengo este carácter. Muchos porqués se han resuelto con el nacimiento [de mi hija Paola]".