La lista VIP: película de Laura Pausini, gira de Gloria Trevi, Ambulance y más propuestas interesantes Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda semanal y no te aburras ni un minuto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Laura Pausini – un placer conocerte El 7 de abril Prime Video estrena Laura Pausini – un placer conocerte, protagonizada por la cantautora italiana y productora musical Laura Pausini. La película está basada en la pregunta: ¿qué habría pasado si Laura no hubiera ganado el Festival de Música de Sanremo esa noche en 1993? La cantante está frente a las cámaras de un largometraje por primera vez en un proyecto que da lugar a su amor por el cine y que revela la verdadera alma de Pausini al público, a través de momentos nunca antes vistos de su vida privada y profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Isla Divina World Tour 2022 GLORIA TREVI ISLA DIVINA tour 2022 Credit: Cortesía Gloria Trevi nos invita a su Isla Divina World Tour 2022. Con dos horas y media de duración, la galardonada cantante interpretará un repertorio de más de 25 éxitos, y contará con una producción que se destaca por un gran despliegue tecnológico, incluyendo monitores, juegos de luces, efectos especiales, así como vestuario fantástico, músicos, coristas y bailarines. La anticipada gira de Estados Unidos será producida por Live Nation, Great Talent Entertainment y Latino Live. Trevi llevará su gira Isla Divina a más de 40 ciudades alrededor de Estados Unidos. La venta general de boletos ya está dispnible a través de LiveNation.com y ticketera.com (Puerto Rico). Ambulance El thriller vertiginoso Ambulance ya llega a los cines el 8 de abril. Protagonizada por Jake Gyllenhaal, Eiza González y Yahya Abdul-Mateen II, la cinta dirigida por Michael Bay narra cómo la vida de tres personas cambian para siempre durante un día en las calles de Los Ángeles.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La lista VIP: película de Laura Pausini, gira de Gloria Trevi, Ambulance y más propuestas interesantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.