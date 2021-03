Close

Laura Pausini recibe su primera nominación al Oscar El tema “Io Sì”, escrito e interpretado por Laura Pausini, fue nominado a Mejor canción en los premios Oscar. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras ganar el Globo de Oro a Mejor canción por el tema "lo Sì", que forma parte de la película The life ahead; ahora, Laura Pausini recibe su primera nominación al Oscar en la misma categoría. El anuncio fue dado a conocer esta mañana por Pryanka Chopra y su esposo Nick Jonas. "Todavía no me lo creo. Formar parte de un proyecto tan especial como lo es The Life Ahead al lado de Edoardo Ponti y Sophia Loren ya lo considero uno de los mejores regalos que me ha dado la vida", expresó Pausini en su cuenta de Instagram. "Ahora saber que estoy nominada al Oscar supera toda meta o expectativa que hubiese soñado en mi vida. Es algo que mi ser aún no comprende y solo puedo agradecer a la Academia por considerar "Io Sì" y su mensaje". La cantante, quien había mencionado con anterioridad que "¡esta nominación es un logro para nuestra cultura", acompañó el texto de su red social con una imagen donde aparece anunciando oficialmente la mencionada nominación, aprovechó para hacer un reconocimiento a la coautora de la letra. "Diane Warren, trabajar juntas ha sido una experiencia increíble", agregó. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "Entre tú y mil mares", tampoco pudo ocultar su emoción al colocar un tema de su idioma y tierra natal, Italia, para competir por una galardón tan importante a nivel mundial. "¡¡¡Una canción en italiano está nominada al Oscar!!!!", mencionó. "¡Qué orgullo representar a mi país en uno de los galardones más importantes de la industria [cinematográfica]!". Habrá que esperar al próximo 25 de abril, cuando se llevará a cabo la ceremonia de premiación en el formato mixto, que será de manera presencial en el Dolby Theatre de Los Ángeles y mediante transmisiones digitales, para saber si Laura Pausini obtiene este prestigioso premio.

