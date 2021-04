Si bien no se llevó el galardón por mejor canción original, Laura Pausini asegura que cantar su tema "Io sí" en la antesala de la ceremonia de los Óscar vista por millones de personas alrededor del mundo fue su mejor premio. "Me sentí como dentro de una película", confiesa la cantante italiana en exclusiva a People en Español sobre actuar sobre ese soñado escenario de Hollywood junto a la también nominada compositora y productora estadounidense Diane Warren, quien la acompañó en el piano. Para la estrella de 46 años grabar la canción de la película The Life Ahead —protagonizada por la legendaria Sofía Loren y dirigida por su hijo, el cineasta Edoardo Ponti— fue otro sueño hecho realidad.

El conmovedor filme cuenta la historia de Momo, un niño huérfano que vende drogas en las calles tras sobrevivir una gran tragedia familiar y encuentra refugio en Madame Rosa —una sobreviviente del Holocausto y exprostituta interpretada por Sofía Loren— quien le abre las puertas de su hogar y su corazón, y cambia su vida. "Aunque son muy diferentes de edad, de color de piel, de ideas, han creado una familia", dice Pausini sobre los protagonistas de la película de Netflix. "Ese es un mensaje absolutamente conmovedor".

Conmovedora también fue su presentación en la antesala de los premios, Oscars: Into The Spotlight. "Fue un momento inolvidable y estoy contenta que la gente lo pudo ver y yo lo puedo ver por el resto de mi vida", confiesa. "Nunca lo voy a olvidar".

Su hija Paola, de 8 años, la estaba viendo en televisión desde casa. "En Italia eran las 5 de la mañana, un horario muy raro para ella, pero gritó por toda la casa, estaba muy feliz, muy conmovida con mis padres ahí. Qué momentos increíbles que la vida y Dios me están dando", reflexiona la intérprete.

Si bien no se llevó el trofeo de la noche, celebró su estelar actuación ataviada con un flamante vestido negro de Valentino y joyas de Bulgari —y disfrutó un festín especial. "La primera cosa es que me he comido una hamburguesa, que era el premio que yo quería, porque siempre estoy a dieta", confiesa risueña. "Y cuando estoy nominada a un premio, gane o no gane, yo celebro así. Voy vestida con el traje bellísimo, el vestido de la gala, a un sitio donde hacen hamburguesas. Me mancho toda, me sale todo el aceite y la mayonesa en el vestido, pero me da igual".

También celebrará con su esposo, el músico y productor italiano Paolo Carta, sus padres y su hija tras regresar a Italia. "Mañana me voy directo a casa, quiero solo abrazar a mi hija porque ese es mi Óscar de la vida". De su inigualable experiencia la noche del domingo y de su familia, entre otras cosas, Pausini habló en exclusiva aquí.

Cuéntanos de la película The Life Ahead con Sofia Loren, trabajar con una leyenda como lo es Sofía. Cuéntanos de esa experiencia.

Pensé haber ya ganado el día que su hijo, el director Edoardo Ponti, me llamó para decirme que Sofía regresaba al mundo del cine con una película tan importante porque deja un mensaje. Y me dijo que mi voz hubiera sido la voz de Sofía cantando, ya que es en realidad la última charla de Sofía con el niño. Fue increíble porque la película, como la canción, habla de integridad, de integración, de protección y de querer formar una familia aunque no has nacido con la misma sangre y aunque tienes una edad diferente, un sexo diferente, un color de piel diferente puedes realmente ser protegido y tener tu familia aunque no has tenido la misma sangre. Eso me ha conmovido desde el principio, y por eso también estuve muy inspirada en escribir la letra de "Io Sí", que también la he traducido al español. Aunque Netflix, la casa productora de la película no me [pidió] traducir la canción a otros idiomas, he pensado que la película deja un mensaje tan importante que [lo hice]. Mucha gente en el mundo sabe que canto en francés, en español y en portugués también, entonces he querido traducirla para mis fans; es justo que sepan todas las palabras que estamos cantando.

Estoy viviendo un momento muy especial en un año —que es más de uno ahora— verdaderamente muy difícil para todos. Así que me siento doblemente bendecida y quiero trasmitir felicidad, amor, protección, como dice la canción.

¿Qué podemos hacer para ayudar a niños como Momo? En la canción propones no dejar que estos niños sean invisibles, darles una voz…

Ser invisible, casualmente, es una sensación que muchos tenemos en el mundo, especialmente desde que la COVID ha llegado, y aunque no hemos escrito ni la película ni la canción pensando en eso, nos hemos dado cuenta que cuando salió la película y la canción mucha gente nos escribía diciéndonos que se habían identificado y que querían este mensaje para no sentirse solos. Eso me ha llenado el corazón porque realmente lo que más nos importa de toda esta locura que estamos viviendo es que haya llegado este mensaje de que todos podemos ser más hermanos, más capaces de reconocer en las diversidades la solución de la vida, más capaces de saber que estamos viviendo porque alguien nos ha creado para estar juntos, no dividirnos. Esa es la cosa más conmovedora en mi opinión de lo que he vivido en todo esto.

¿Qué sentiste al cantar en la gran noche de los premios Óscar?

Tenía miedo de perder la salivación porque aunque nosotros los cantantes durante nuestra carrera aprendemos técnicas para [controlar la voz] cuando estamos nerviosos, en algunas situaciones particulares, como fue esa, si se te va la salivación, ¿cómo cantas? En este caso no fue así. Estuve emocionada, pero me sentí como dentro de una película, rodeada de músicos maravillosos y por primera vez también Diane Warren ha tocado el piano. Ella estaba súper nerviosa, yo también, pero cuando vi nuestra presentación quedé muy contenta. Fue un momento inolvidable y estoy contenta de que la gente lo pudo ver y yo lo puedo ver por el resto de mi vida. Nunca lo voy a olvidar.

Tu hija Paola lo estuvo viendo desde casa, no pudo viajar contigo por la pandemia. ¿Cómo reaccionó ella a que su mami estuvo en los Óscars?

Al principio cuando nos dijeron que no nos daban la visa para ella, yo elegí no venir a Los Ángeles porque nunca había pasado 12 días sin ella y [la idea de estar] tan lejanas por los vuelos y los horarios que son muy diferentes —cuando ella duerme yo estoy levantada— fue complicado. Después fue ella misma a decirme: 'No quiero ir mamá, quiero estar en casa y verte en televisión; estoy con los abuelos y voy a la escuela todos los días. Te prometo que seré buena, pero tú me tienes que prometer que vas y cantarás bien, porque si cantas mal, entonces no está bien'. Entonces fue ella mi fuerza. En Italia eran las 5 de la mañana, un horario muy raro para ella, pero gritó por toda la casa, estaba muy feliz, muy conmovida con mis padres ahí. Qué momentos increíbles que la vida y Dios me están dando.

Esa niñita que eras cuando ganaste el festival de San Remo hace casi 30 años ¿se imaginó tu vida hoy, lo que estás viviendo hoy?

Mi gran sueño era ser mamá y poder cantar en un restaurante haciendo piano bar. Mis sueños nunca habían viajado tan lejos, ni siendo cantante conocida en Italia; no lo había soñado. Así que cuando me [hice] famosa en Italia, para mí ya era más de lo que hubiese sido posible. Después me llamaron a cantar en Francia, en Alemania y de repente llegó llamada de España, que querían que cantara en español. Ahí estaba verdaderamente superfeliz porque estaba haciendo piano bar con mi padre —que es cantante de piano bar— desde que yo tenía 8 años, y cantaba muchas canciones en español, pero nunca había pensado poder tener una carrera, un disco en español. Después cuando en 1994 volé por primera vez a América Latina, mi vida cambió totalmente. Nunca, te juro, he soñado con un Grammy, un Golden Globe, un Óscar. Estoy un poco en shock con eso y es todo mucho más grande que yo. Me siento muy pequeña cuando pienso en esas cosas.

Tu mamá, has dicho, tenía otro sueño para ti, no la música. ¿Cómo han reaccionado tus padres a verte cantar en los Óscar?

Mi madre sigue pensando que para mí hubiese sido mejor que yo fuese, como ella quería, farmacéutica. Pero no era mi intención. Fue muy bonito el hecho de que ella me ha dejado ser libre de ser yo. Mi padre me ha dicho que desde que mi madre le dijo que estaba embarazada de mí, él desde aquel momento quiso que yo fuera una cantante y ponía en su barriga todos los días un pequeño radio para que yo ya escuchara música dentro del cuerpo de mi madre. Él sigue diciendo que todo lo que estoy viviendo es normal y que siempre estuve loca en soñar muy pequeño porque los sueños deben ser grandes.

Cuéntame de tu vida familiar, sobre todo durante esta pandemia. ¿Cómo has logrado mantener la paz, esa armonía en casa con los tuyos?

La paz no fue muy fácil adentro de mí. Quería que mi hija viviera la paz porque ella tiene 8 años, en aquel entonces 7, y no quería que ella se espantara con todo esto. Hemos podido vivir algunas cosas que antes de la COVID eran casi imposibles: pasar todo el día juntos haciendo tareas, haciendo la escuela por videollamada y después juntos cocinar. Fue un momento importante para nosotros, para ella, para mí y para mi marido. Éramos los tres y fueron algunos momentos muy tiernos. Cuando ella dormía, yo tenía un poco de inquietud, como todos. Te preguntas a menudo: ¿Cuál será la verdad? Porque los doctores nos dicen uno una cosa, uno otra. En Italia los políticos dicen una cosa y después dicen otra, y toda esta confusión quita el equilibrio emocional. Pero llegó un momento, que fue el pasado julio cuando me llamó Edoardo Ponti para decirme de la canción de la película de Sofía Loren, que vi como una luz. Si antes había tenido miedo de no poder cantar más, supe en aquel momento que no era justo encerrarme en mí misma, y que la música siempre fue mi medicina. Más que ser farmacéutica como quería mi madre, tenía ya la medicina en mi casa que era mi música, entonces desde ahí empecé a sonreír, siempre feliz. Realmente he pensado en tantas personas que han perdido seres queridos y quiero abrazarlos. La única manera que puedo hacerlo es cantar para ellos y eso lo quiero hacer siempre.

Cuéntanos del mensaje de la película, que es muy conmovedor...

La película nace porque quiere dar un mensaje, como todo lo que Sofía hasta ahora ha hecho en su carrera y por eso es un un ícono, no solamente para los italianos. Quien ha conocido su vida como actriz, ha conocido a esta mujerona que ha elegido utilizar su arte, su talento para dar mensajes sobre todo a las mujeres. Todos los personajes que ella ha realizado a través de los años son mujeres que han tomado decisiones importantes, y en este caso también. The Life Ahead es una película que habla de una persona, como ella, que ha vivido verdaderamente de todo, y momentos muy duros, difíciles y se encuentra en una parte de su vida en la que quiere ayudar a los niños que están abandonados o que tienen problemas con su familia. Pero tiene su personalidad, no es una abuela clásica, tiene su carácter que es muy italiano también. Recibe la llegada de Momo, que es interpretado por un niño que se llama Ibrahima Gueye, que es italiano y es superbueno porque él nunca había actuado antes de esto, y su primera actuación fue con Sofía Loren.

Es increíble cuando le hablo, porque todos somos familia dentro de esta historia de nuestra película; nos llamamos y hemos creado todos un grupo de personas que quiere dar este mensaje. Madame Rosa, que es interpretada por Sofía, demuestra al niño Momo que puede ser su familia aunque no tienen la misma sangre. Aunque son muy diferentes de edad, de color de piel, de ideas, han creado una familia. Ese es un mensaje absolutamente conmovedor y muy moderno en tiempos que quieren dividirnos y separarnos por categorías. Esta película te enseña que las categorías diferentes pueden unirse y formar la vida misma. Me sigue dando escalofríos, porque aunque la conozco desde hace muchos meses, esta película, es el mensaje que quiero darle todos los días a mi hija para que viva y crezca teniendo muy claramente en su mente estos principios de vida. Eso es lo que es importante.

¿Qué es lo que más agradeces de la noche mágica que viviste en los Óscar?