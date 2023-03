Exclusiva: El baúl de los recuerdos de Laura Pausini Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management Laura Pausini celebra 30 años de carrera y habló con People en Español en exclusiva sobre su camino al éxito. La cantante italiana de 48 años habla también de su vida fuera de los escenarios, con su hija Paola y su pareja Paolo Carta, y comparte fotos del recuerdo. Empezar galería Una vida de éxitos Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management El 27 de febrero de 1993 ganó el Festival de San Remo, el concurso de canto más importante de Italia. "De un día a otro fui de ser absolutamente desconocida a ser la hermana, novia o hija de todos en Italia", dice Pausini, quien tenía 18 años cuando conoció la fama. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sus inicios Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management La ganadora del Grammy comenzó a los 8 años cantando con su padre Fabrizio Pausini en un piano bar en Italia. "Siempre lo había escuchado y mirado con ojos de estrella", recuerda sobre su padre, de quien heredó su amor por la música. 2 de 10 Ver Todo Su musa Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management Su hija Paola, de ahora 10 años, la llena de fuerza. "Me gusta ir a recogerla a la escuela, hacer las tareas. Tenemos una cosa que hacemos todos los días que es que cuando ella se va a dormir, yo voy a su cama con ella. Ella lee su libro y cuando ella termina yo le leo otro libro para que ella se duerma", dice sobre su rutina como mamá. "Siempre nos preguntamos una a la otra cuál fue el momento mejor y peor del día, esa es nuestra costumbre y me gusta muchísimo. Extraño cuando no puedo hacerlo y trato de hacerlo siempre, aunque sea por teléfono a veces". 3 de 10 Ver Todo Anuncio La mejor compañía Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management "Paolo sigue siendo mi novio, somos dos enamorados desde hace casi 18 años", dice sobre su pareja, Paolo Carta, el padre de su hija Paola. "Somos muy cómplices, el hecho de que él sea un músico, un productor, me ha ayudado porque comprende muchas cosas personales y profesionales. Siempre ha creído en mí, y muchas veces cuando no está de acuerdo con mis elecciones me deja libre, ser y hacer lo que yo siento instintivamente". 4 de 10 Ver Todo Devoción total Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management "Las locuras se hacen solo por amor", dice Laura Pausini, quien tiene sed de seguir innovando y entregándose a su fanaticada. "Después de 30 años de éxitos lo más importante para mí es empezar otra vez, esforzarme otra vez, hacer sacrificios y locuras por amor. Al final, la historia de amor más larga que tengo en mi vida la tengo con mis fans". 5 de 10 Ver Todo Con los pies en la tierra Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management Sus padres la enseñaron a mantener los pies en la tierra. "Muchas veces cuando eres muy joven y tienes mucho éxito es muy fácil que tu cabeza se vaya para otra parte, y después no eres ni capaz de disfrutar lo que estás viviendo", reflexiona la artista. "Nunca tuve un problema así, y cuando leo sobre chicas o chicos que empezaron muy jóvenes, siento que no han podido tener ese apoyo y cariño que yo he tenido, y ahora que soy madre comprendo y admiro mucho de ellos", dice sobre Fabrizio y Gianna, quienes aún viven en Solarolo, el pueblo donde Laura creció. Su infancia fue "maravillosa, llena de amor y música". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tres décadas de amor Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management El 27 de febrero del 2023, tres décadas después, Pausini celebró su 30 aniversario a lo grande: realizó tres conciertos en 24 horas en tres grandes ciudades. Todo comenzó en Nueva York el 26 de febrero a las 6 de la tarde (hora estándar del este), cuando Italia era la medianoche y ya se asomaba el 27 de febrero. En La Gran Manzana cantó 10 éxitos de su primera década de carrera, para luego viajar a Madrid a cantar 10 canciones de su segunda década, y terminar en Milán el 27 de febrero a la medianoche (horario europeo) cantando 10 canciones de su tercera década artística. 7 de 10 Ver Todo Noche de gala Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management El año pasado, Pausini fue nominada al Óscar por la canción "Io Si", de la película The Life Ahead con Sofía Loren. Este mismo tema también ganó un Globo de Oro. 8 de 10 Ver Todo Lecciones de vida Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management ¿Qué le diría a una Laura Pausini adolescente si pudiera viajar en el tiempo? ¿Le daría algún consejo? "Sí, le daría una lista de nombres de personas que mejor no frecuentar o enamorarse o trabajar con ellos", ríe la cantante. "Aunque en realidad lo que soy hoy es gracias a los golpes y a los fracasos que he vivido con algunas de esas personas que me han hecho daño y me han formado como persona. Pensando en mí [de] niña me dan ganas de protegerme, así que seguramente le escribiría una lista de personas malas". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sus tesoros Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management "Nuestra hija es el reflejo de nuestro amor. El nombre Paola no es un homenaje a Paolo, es la mitad de su nombre con el mío: Pao de Paolo y La de Laura", dice Pausini. "Ella es la mitad de nosotros en todos los sentidos porque yo soy muy extrovertida, muy alegre y Paolo es muy introvertido, muy callado, y ella tiene todas esas características". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: El baúl de los recuerdos de Laura Pausini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.