El día que cumplió 8 años, Laura Pausini celebró comiéndose una pizza en un restaurante en Italia donde su padre trabajaba cantando en el piano bar. Fabrizio Pausini le preguntó a su hija qué quería de regalo por su cumpleaños, y su respuesta lo dejó atónito. "Le dije que quería su micrófono. No sé cómo me atreví a hacer eso porque había mucha gente ahí comiendo, pero subí al escenario con él y empezamos a cantar", cuenta Pausini, quien ese día inició un fascinante camino en la música que la llevaría muy lejos. "Siempre lo había escuchado y mirado con ojos de estrella", recuerda la cantante de 48 años sobre su padre, quien al ver que actuar frente al público era la pasión de su hija, le propuso que lo acompañara en su espectáculo los fines de semana.

"Fue bellísimo pasar desde los 8 años hasta los 18 cada sábado y domingo con él, viajando en su furgoneta para ir de la escuela hasta el restaurante haciendo mis tareas con los camareros preparando todo para la noche", recuerda Pausini. "Y después cantar con él y conocer a mi padre de una manera diferente de lo que las niñas pueden conocer en aquella edad, hablando mucho durante nuestros viajes. Es un recuerdo inolvidable".

Este año Pausini celebrará 30 años de carrera, y ha una repleta de recuerdos inolvidables. La artista —nominada al Óscar el año pasado por la canción "Io Sí" , por la que ganó un Globo de Oro— ha grabado duetos con titanes como Ricky Martin, Marc Anthony, Michael Bubblé y Andrea Bocelli y ha conquistado escenarios a nivel mundial. Su vida cambió para siempre el 27 de febrero de 1993, el día que ganó el Festival de San Remo, el concurso de canto más importante de Italia. "De un día a otro fui de ser absolutamente desconocida a ser la hermana, novia o hija de todos en Italia", recuerda la intérprete de "Se fue", "Amores extraños" y "Entre tú y mil mares", quien a los 18 años conoció la fama.

Laura Pausini Credit: Luisa Carcavale

El 27 de febrero del 2023, tres décadas después, conmemoró esta fecha de manera magistral: realizó tres conciertos en 24 horas en tres grandes ciudades. Todo comenzó en Nueva York el 26 de febrero a las 6 de la tarde (hora estándar del este), cuando Italia era la medianoche y ya se asomaba el 27 de febrero. En La Gran Manzana cantó 10 éxitos de su primera década de carrera, para luego viajar a Madrid a cantar 10 canciones de su segunda década, y terminar en Milán el 27 de febrero a la medianoche (horario europeo) cantando 10 canciones de su tercera década artística.

"Después de 30 años de éxitos lo más importante para mí es empezar otra vez, esforzarme otra vez, hacer sacrificios y locuras por amor", dice sobre este maratónico trío de conciertos. "Al final, la historia de amor más larga que tengo en mi vida la tengo con mis fans y las locuras se hacen solo por amor". Sus dos grandes amores, su hija Paola, de 10 años, y su pareja, Paolo Carta, de 58, la acompañaron en esta hazaña de cantar en Nueva York, Madrid y Milán, viajando con ella en avión privado junto a sus músicos y dándole ánimo, como lo hacen a diario.

"Paolo sigue siendo mi novio, somos dos enamorados desde hace casi 18 años", dice sobre su pareja. "Somos muy cómplices, el hecho de que él sea un músico, un productor, me ha ayudado porque comprende muchas cosas personales y profesionales. Siempre ha creído en mí, y muchas veces cuando no está de acuerdo con mis elecciones me deja libre, ser y hacer lo que yo siento instintivamente".

Laura Pausini Credit: Luisa Carcavale

Para celebrar el décimo cumpleaños de su hija, la pareja disfrutó de un almuerzo con la niña frente al mar en Roma, donde caminaron por la playa acompañados de su perro. Luego Pausini consintió a su pequeña con un facial y un masaje. Otro ritual sagrado es leer juntas en las noches. "Siempre nos preguntamos una a la otra cuál fue el momento mejor y peor del día, esa es nuestra costumbre y me gusta muchísimo", dice Pausini, quien ve en su hija su propio espíritu artístico ya que le encanta dibujar y tiene su habitación llena de coloridos lienzos.

"Nuestra hija es el reflejo de nuestro amor. El nombre Paola no es un homenaje a Paolo, es la mitad de su nombre con el mío: Pao de Paolo y La de Laura", dice la orgullosa mamá. "Ella es la mitad de nosotros en todos los sentidos porque yo soy muy extrovertida, muy alegre y Paolo es muy introvertido, muy callado, y ella tiene todas esas características".

La vida de Pausini va de la calma de una tarde viendo películas en familia en su casa en Roma —o la serenidad de una mañana campestre en la casa de sus padres, rodeada de viñedos en el pueblito de Solarolo, donde ella creció— a la euforia de presentarse en mecas metropolitanas ante miles de personas que la aclaman. Y ella no cambiaría nada. Bueno, ¡casi nada!

¿Qué le diría a una Laura Pausini adolescente si pudiera viajar en el tiempo? ¿Le daría algún consejo? "Sí, le daría una lista de nombres de personas que mejor no frecuentar o enamorarse o trabajar con ellos", confiesa risueña. "Aunque en realidad lo que soy hoy es gracias a los golpes y a los fracasos que he vivido con algunas de esas personas que me han hecho daño y me han formado como persona", reflexiona. "Pensando en mí [de] niña me dan ganas de protegerme, así que seguramente le escribiría una lista de personas malas".

Damas y caballeros, a continuación, en sus propias palabras, la gran Laura Pausini...

Laura Pausini Credit: Luisa Carcavale

Felicidades por 30 años de carrera. ¿Qué sientes al mirar atrás?

Me siento privilegiada de poder hablar de mi vida, de la vida de una mujer que ha nacido en un pueblo muy pequeño en Italia, y que se siente hermana de muchas personas de diferentes naciones, culturas y edades. Eso es algo que te hace sentir siempre con alguien, nunca sola, es un privilegio eso.

¿Cómo vas a celebrar estas tres décadas de carrera? ¿Qué planes hay para el 2023?

He pensado mucho cómo quería celebrarlo. Especialmente el día en que yo empecé esta vida de ser conocida. Yo tengo un día exacto, que es el 27 de febrero de 1993, aquel día gané el Festival de San Remo, que es el concurso de canto más importante de mi nación. De un día a otro fui de ser absolutamente desconocida a ser la hermana, novia o hija de todos en Italia. Fui muy afortunada porque eran muchos años que no salía una mujer [ganadora] y el cariño recibido desde el primer día fue gigante. Desde entonces, mi música ha tenido la suerte de ser adoptada por muchos países de Europa, siempre cantando en italiano. Y después España empezó a preguntarme cantar en español y después viajar por toda Latinoamérica, desde Chile hasta Norteamérica, fue increíble. Es un camino verdaderamente único.

Quería hacer una cosa rara, quería hacer una locura. Por eso he pensado que el 27 de febrero del 2023 quiero llegar a la casa de las personas que me han cambiado la vida y hacerlo en 24 horas porque la celebración de ese aniversario quiero que sea aquel día. Por eso escogí Milán representando a toda Italia, Madrid para representar el primer lugar donde he cantando en un nuevo idioma que fue el español, y he elegido Nueva York porque ahí puedo cantar siempre en todos los idiomas en los que canto. Es una ciudad que me permite encontrar gente de Latinoamérica, Francia, de Brasil; en Nueva York canto en cinco idiomas y por eso he querido estar ahí. Lo [hicimos] en 24 horas. [Trabajamos] desde hace meses en este viaje que [hicimos] en un avión juntos todos mis músicos, mis técnicos.

[Hicimos] todo al revés, empezamos en Nueva York el 26 de febrero a las 6 de la tarde, cuando en Italia [era] la media noche y ya es el 27 de febrero. [Canté] 10 canciones por cada ciudad y [canté] tres décadas. En Nueva York canté 10 canciones de la primera década, en Madrid 10 canciones de la segunda década, y en Milán 10 canciones de la tercera década. Es una cosa loca, [me preparé] desde hace meses vocalmente y físicamente porque cantar, viajar, cambiar de horario en 24 horas es duro físicamente. Es más simple festejar sentados y hacer cosas cómodas, pero lo que quiero mostrar es que después de 30 años de éxitos lo más importante para mí es empezar otra vez, esforzarme otra vez, hacer sacrificios y locuras por amor. Al final, la historia de amor más larga que tengo en mi vida la tengo con mis fans y las locuras se hacen solo por amor.

Laura Pausini Credit: Luisa Carcavale

"Después de 30 años de éxitos lo más importante para mí es empezar otra vez, esforzarme otra vez, hacer sacrificios y locuras por amor. Al final, la historia de amor más larga que tengo en mi vida la tengo con mis fans y las locuras se hacen solo por amor" Laura Pausini

Háblanos de tu hija Paola y tu pareja Paolo Carta. ¿Cómo te llenan de fuerza? Hablanos de esos dos amores.

Paolo sigue siendo mi novio, somos dos enamorados desde hace casi 18 años. Somos muy cómplices, el hecho de que él sea un músico, un productor, me ha ayudado porque comprende muchas cosas personales y profesionales. Siempre ha creído en mí y muchas veces cuando no está de acuerdo con mis elecciones me deja libre, ser y hacer lo que yo siento instintivamente. Nuestra hija es el reflejo de nuestro amor. El nombre Paola no es un homenaje a Paolo, es la mitad de su nombre con el mío: Pao de Paolo y La de Laura. Ella es la mitad de nosotros en todos los sentidos porque yo soy muy extrovertida, muy alegre y Paolo es muy introvertido, muy callado, y ella tiene todas esas características. Cuando le he contado que íbamos a celebrar en 24 horas en tantas naciones y lugares, me ha pedido estar a nuestro lado y ella va a vivir esta experiencia con nosotros. Eso me flipa porque aunque tenga 10 años veo que es atrevida y me gusta porque en la vida hay que ser atrevidos, curiosos, sobre todo.

¿Cómo celebraste los 10 años de tu hija? ¿Cómo es tu relación con ella?

Hemos querido celebrar de una manera bastante simple, en familia. Hemos querido hacer una fiesta con sus amigas de la escuela, y después como hacemos todos los años para el día de su cumpleaños, cuando estamos en Roma hemos hecho un almuerzo nosotros tres solos junto al mar, con nuestro perro. Fuimos caminando ahí, con nadie en la playa porque ahora aquí hace frío y fuimos cantando, hablando. Ella ha querido una cosa que no me esperaba, que yo le hiciera un masaje y un facial. Regresamos a la casa y fuimos arreglando un cuarto lleno de velas, música, quería sentirse consentida y que fuera yo la que le diera todo eso. Fue muy íntimo porque siendo mi hija tenemos una relación corporal muy cercana, pero era la primera vez que le daba un masaje y me pareció algo muy íntimo entre nosotras.

Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management

¿Cómo es tu vida en casa? ¿Cómo es tu día a día cuando no estás en un escenario?

Desde que hemos vivido la experiencia horrorosa del COVID puedo contarte mejor lo que es vivir una vida más regular, porque antes del COVID nunca había vivido más de tres semanas en un año en mi casa, y nunca esos eran días unidos. Era un día, un mes afuera, dos días, 15 días afuera. Era una locura. Durante la pandemia he aprendido cómo se vive normalmente, porque empezando mi carrera a los 18 años no recordaba muy bien cómo era estar tanto tiempo en casa. En aquel entonces yo no tenía nadie que cuidar. He aprendido a tener horarios diferentes. Nosotros los músicos muy a menudo somos amantes de la noche. Siempre en la mañana dormía y estaba levantada hasta muy tarde en la noche, ahora sigue siendo un poco así, pero con mi hija tengo mis horarios. Me gusta ir a recogerla a la escuela, hacer las tareas. Tenemos una cosa que hacemos todos los días que es que cuando ella se va a dormir, yo voy a su cama con ella. Ella lee su libro y cuando ella termina yo le leo otro libro para que ella se duerma. Siempre nos preguntamos una a la otra cuál fue el momento mejor y peor del día, esa es nuestra costumbre y me gusta muchísimo. Extraño cuando no puedo hacerlo y trato de hacerlo siempre, aunque sea por teléfono a veces.

Nuestra casa tiene mucho blanco, me gusta mucho el blanco, aunque su cuarto tiene todos los colores porque ella es super colorida mi hija. Tiene mariposas, es una gran fan de Stranger Things. Ha querido la tarta de su cumpleaños en tema Stranger Things. Tiene muchos libros, muchos lienzos de arte, muchos pinceles, acrílicos, le gusta mucho dibujar. Escribe mucho, es una niña que le gusta arreglarse sola y al mismo tiempo compartir lo que ella hace.

Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management

¿Qué recuerdas de tus inicios cantando con tu papá en el piano bar, antes de alcanzar la fama internacional?

Empecé el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 8 años y mi padre siempre hizo piano bar en los restaurantes de mi región. En mi cumpleaños fuimos a ver a mi padre y comer una pizza en el restaurante donde él cantaba, y durante la noche él me preguntó con su micrófono qué quería yo para celebrar mi cumpleaños. Le dije que quería su micrófono, no sé cómo me atreví a hacer eso porque había mucha gente ahí comiendo, pero subí al escenario con él y empezamos a cantar. Yo conocía solo canciones de dibujos animados. Al día siguiente me preguntó en casa si realmente yo quería cantar con él y le dije que claro que sí. Siempre lo había escuchado y mirado con ojos de estrella y me ha ayudado a formar un repertorio de canciones, incluso en inglés y en español. Desde el principio me ha enseñado la belleza de cantar en otros idiomas y me traducía las palabras para que yo comprendiera el significado. Por eso para mí es muy importante cuando canto o escribo una canción, dedicarme mucho a lo que es el significado de las letras. Viene de lo que él me ha enseñado. Fue bellísimo pasar desde los 8 años hasta los 18 cada sábado y domingo con él, viajando en su furgoneta para ir de la escuela hasta el restaurante haciendo mis tareas con los camareros preparando todo para la noche. Y después cantar con él y conocer a mi padre de una manera diferente de lo que las niñas pueden conocer en aquella edad, hablando mucho durante nuestros viajes. Es un recuerdo inolvidable. Cuando estoy con él me pregunta: '¿Te acuerdas aquella vez que íbamos en la camioneta y te enseñaba las canciones?'. Es una infancia maravillosa, llena de amor y de música.

Y lo que me ha dado mi madre que no es tan artística como mi padre —porque ella es una maestra de italiano— tengo de los dos una parte creativa y una parte más racional que me ayuda mucho a vivir esta vida que he conocido con el éxito hace 30 años. Amo ser curiosa y vivir de fantasías y de instintos, pero al mismo tiempo la parte que me ha regalado mi madre de estar con los pies en la tierra, más concreta y racional me ha servido en algunos momentos difíciles de mi vida y mi carrera, tratando de no sobresalir con mis locuras. Muchas veces cuando eres muy joven y tienes mucho éxito es muy fácil que tu cabeza se vaya para otra parte, y después no eres ni capaz de disfrutar lo que estás viviendo. Nunca tuve un problema así, y cuando leo sobre chicas o chicos que empezaron muy jóvenes, siento que no han podido tener ese apoyo y cariño que yo he tenido, y ahora que soy madre comprendo y admiro mucho de ellos.

Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management

Háblanos del tiempo con tu hija, con Paolo, con tus padres. ¿Cómo buscas esos momentos especiales con ellos?

Mis padres siguen viviendo en el pueblo donde he nacido. Yo vivo en Roma pero tratamos lo más posible de estar juntos, o ellos vienen a Roma o yo voy con mi familia a visitarlos. Lo bueno es que ahora empezaremos una nueva gira mundial y mi padre desde el día uno de mi carrera ha viajado conmigo. Desde que Paola ha nacido también mi madre me sigue, entonces en realidad el tiempo en que vivimos todo el tiempo juntos es durante las giras. Debo agradecerle a mi trabajo por darme esta posibilidad. No todas las personas de mi edad viven tantos días al lado de sus padres. Cuando estamos juntos somos una familia muy normal. No hacemos cosas tan locas. Cuando vamos a visitar a mis padres ellos viven en el campo, hay mucho trigo, viñedos, es en contacto con la naturaleza la vida ahí. Me gusta mucho porque es muy diferente a una ciudad grande como la que yo vivo en Roma. Mi hija siendo una niña muy independiente, mi madre le ha enseñado cosas que yo no soy muy capaz de enseñarle porque no he tenido ni el tiempo, como coser o planchar. Yo le enseño cosas más creativas. Ahora hace un curso de cerámica, hace teatro. Yo soy la que forma su parte artística y mi madre la que la ayuda a ser capaz de enfrentar la vida día a día, con las cosas cotidianas que a veces yo misma aprendo ahora cuando mi madre la enseña a ella.

Has hecho duetos con estrellas como Ricky Martin y Michael Bubble. ¿Qué otros duetos quisieras hacer, qué otros sueños te quedan por cumplir como artista.

Los duetos me encantan cuando canto con personas de otras culturas, especialmente. Me da muchísima ilusión. He tenido la suerte de cantar con Ricky, estar a su lado por mucho tiempo. Es una persona que me ha enseñado mucho porque Ricky tiene un éxito gigante y saber manejar eso, a veces lejano a todos los que amamos, es muy complicado. Él siempre me ha dado consejos y paz. He tenido la oportunidad de cantar con grandes por causas benéficas y es un orgullo poder ayudar a alguien. He cantando con Marc Anthony, que cantó una canción mía en versión salsa que es "Se fue", que fue una de mis primerísimas. Es increíble cantar con él. He cantando con Gloria Estefan, eso fue inolvidable. Cuando ella me llamó yo estaba embarazada de Paola y me dio un consejo antes de cantar, diciéndome que ella había grabado muchas cosas en video durante la etapa de crecimiento de su hija para después mostrarlo cuando ella era mayor. Estoy siguiendo su consejo y cuando tenga 18 años le mostraré todo lo que he grabado de su vida. Gloria vino a cantar conmigo en Nueva York en un concierto en Madison Square Garden y fue increíble verla, darle mi mano y escuchar su voz a mi lado. Es un ícono de la música. Desde el piano bar con mi padre, la primera artista cuyas canciones yo canté en español fue Gloria.

Hay muchos nombres nuevos que son interesantes. Me encanta Rosalía, es un estilo muy diferente del mío y amo cantar con gente que canta un estilo diferente. Me gusta Camilo, Sebastián Yatra, Reik, Mon Laferte, hay muchísimos. Quiero hacer toda mi vida duetos.

Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management

¿Qué te trae paz y felicidad, ese balance?

Estar en casa, cantar, ir a la cama a ver una película con mi hija y mi novio. También, aunque sea opuesto a lo que te he dicho, la locura de cuando estamos en una gira. Me hace sentir muy equilibrada, serena, feliz [de] viajar por el mundo.

¿Qué le dirías a Laura adolescente? ¿Le darías algún consejo?

Sí, le daría una lista de nombres de personas que mejor no frecuentar o enamorarse o trabajar con ellos. Aunque en realidad lo que soy hoy es gracias a los golpes y a los fracasos que he vivido con algunas de esas personas que me han hecho daño y me han formado como persona. Pensando en mí [de] niña me dan ganas de protegerme, así que seguramente le escribiría una lista de personas malas.

Laura Pausini Credit: Cortesía GenteMusic Management

¿Cómo describirías esta etapa en tu vida?