Laura Londoño da la bienvenida a su segunda hija en pleno boom de Café con aroma de mujer en Netflix La actriz colombiana reconoce que no se esperaba el éxito que está teniendo la telenovela en la plataforma de streaming y responde si se animaría a grabar una nueva temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Londoño, protagonista de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer, volvió a experimentar recientemente en su propia piel el milagro de la vida. A dos años del nacimiento de su primogénita Allegra, la actriz colombiana dio a luz esta semana a su segunda hija: Mikaela. "Ahora sí se acabaron las fotos glamurosas por un buen rato. Ahora se viene lo lindo", escribió este jueves en Instagram junto a una foto en la que aparece sosteniendo a la bebé en su pecho. Laura Laura Londoño y su hija Micaela | Credit: Instagram Laura Londoño Pero no solo en el terreno personal Londoño vive uno de los momentos más especiales de su vida. En el ámbito profesional, la actriz disfruta del gran éxito que está teniendo Café con aroma de mujer en Netflix, donde el melodrama lleva casi dos meses acaparando el ranking de las 10 series más vistas de la popular plataforma de streaming en más de una decena de países. "No me esperaba el éxito que está teniendo la telenovela en Netflix, así que me llegó como un regalo caído del cielo porque es superlindo que precisamente cuando uno suelta las expectativas o la necesidad de ciertos resultados lleguen estas cosas, se disfrutan muchísimo más", asegura a People en Español Londoño, quien organizó hace algunas semanas un almuerzo para celebrar junto a sus compañeros de la telenovela este éxito. "Yo les dije: 'Hay muchas cosas que celebrar, celebrar el año nuevo, desearnos todos el feliz año y celebrar también obviamente todo lo que está sucediendo con Café. Vernos otra vez a raíz y por motivo de este fenómeno fue superlindo". Laura Londoño Laura Londoño | Credit: Instagram Laura Londoño Hay una cosa que a mí me inquieta y es que eso sucedió hace 30 años y hoy, 30 años después, los temas siguen siendo supremamente relevantes y supremamente álgidos — Laura Londoño La actriz, que atribuye el éxito de Café con aroma de mujer a su potente historia –"esta es una historia muy poderosa", asevera–, admite que le inquieta que problemáticas que se plantearon hace más de tres décadas sigan teniendo tanta actualidad y relevancia en el presente. "Hay una cosa que a mí me inquieta y es que eso sucedió hace 30 años y hoy, 30 años después, los temas siguen siendo supremamente relevantes y supremamente álgidos hoy tal como hace 30 años, cosa que no debería ser. Café con aroma de mujer toca temas como, por ejemplo, el machismo, la diferencia de clases sociales, el racismo, la homofobia… Y hoy todavía siguen siendo tema todas esas cosas, entonces yo creo que sí toca muchísimos puntos que son como de mirar con lupa de nuestra sociedad de por qué están tan presentes, por qué nos seguimos acostumbrando a día de hoy a vivir entre tantas cosas que tienen un sistema de valores tergiversado que deberíamos volver a revisar para finalmente darle un cambio a eso". Yo me le mido a una segunda, a una tercera temporada. El elenco fue tan lindo, siento que hay tanta tela para cortar, esta historia da para contar más — Laura Londoño Laura Londoño Laura Londoño es Gaviota en Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Londoño reconoce que sería la más feliz de volver a interpretar a la 'Gaviota' si hubiera una segunda temporada de la historia original del escritor colombiano Fernando Gaitán. "Yo me le mido a una segunda, a una tercera temporada. El elenco fue tan lindo, siento que hay tanta tela para cortar, esta historia da para contar más", responde sin dudarlo. "Alguien en redes escribió acerca precisamente de cómo toda esta novela eran 88 capítulos en donde Gaviota y Sebastián Vallejo pasaban realmente muy pocas horas juntos, que cómo sería la vida de ellos después en su cotidianidad, cómo sería los dos llevando al niño al colegio, si Sebastián bajaría la tapa del baño o no (ríe). A mí esto me dio mucha risa y me gustó. Imagínate, claro que habría mucho que contar después en la cotidianidad de ellos dos y de los demás. Todas las historias se pueden seguir desarrollando y yo estaría encantada de volver a trabajar con este elenco".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Londoño da la bienvenida a su segunda hija en pleno boom de Café con aroma de mujer en Netflix

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.