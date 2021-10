Laura León se defiende de críticas por comprar en rebajas Hace unos días, Laura León fue captada comprando ofertas en diversas tiendas en Estados Unidos; lo cual, le generó una serie de señalamientos; por ello, la actriz responde a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Laura León, quien sorprendió cuando se lanzó de reguetonera, se convirtió en motivo de especulaciones, bromas y memes tras darse a conocer que compraba tiendas de Estados Unidos donde se vende ropa y otros artículos en rebaja. Ante ello, la actriz no dudó en hablar del tema y aclaró que desconocía por completo que esa acción personal hubiera ocasionado tanta polémica a su alrededor. "No, no supe nada de eso [de las burlas en su contra] ni me interesa", advirtió León a los medios de comunicación. "Hago lo que yo quiero, soy libre tesoritos". Respecto a si le da vergüenza comprar artículos en liquidación u ofertas, La tesorito fue tajante al responderle a todos sus detractores y lo hizo de una manera clara, directa y contundente. "No [me da pena ni me molesta que se haya dado a conocer es información] ¿por qué? Al contrario, ¡claro que no! Problema si estuviera robando", advirtió. "Había varias tiendas y unos ofertones bárbaros tesoros", bromeó. "[Me compré] de todo. Todo lo que me gustó me lo compré". Laura Leon Credit: Media Concepts PR SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En otros temas, la también cantante reveló que nuevamente ha encontrado el amor y ya tiene novio, pero no quiso decir su edad o dar mayores detalles. Eso sí, dejó claro que no es un hombre más joven que ella y no le interesa una relación de ese tipo. "No sé. Me encuentro feliz como estoy, para qué le ando buscando [con hombres más jóvenes]", mencionó. "El novio que tengo está perfecto y me queda muy bien". Mientras tanto, Laura León está feliz por el próximo estreno de la segunda temporada de la serie El juego de las llaves, donde compartió créditos especiales con Alejandra Guzmán.

