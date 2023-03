Laura León revela si tendría romance con jovencitos Con 70 años, Laura León sigue siendo una de las mujeres más sensuales del espectáculo y con buena suerte en el amor ¿sería capaz de tener un romance con jovencitos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La sensualidad de Laura León continúa hasta la fecha. De hecho, ha confesado, de manera pública, que a sus 70 años de edad no le faltan pretendientes y gusta de disfrutar de sus romances. Pero ¿acaso La tesorito estaría dispuesta a tener un novio jovencito como algunas otras famosas? Eso es lo que piensa la famosa al respecto. "No, no [andaría con un jovencito]. ¿Qué esperanza? ¡Me mata!", bromeó a los medios de televisión. "¿Te quieres hacer la quinceañera? ¡Déjame!". La intérprete de "El club de las mujeres engañadas" dejó claro que prefiere tener relaciones sentimentales con hombres maduros como ella; tal como, han sido sus últimas parejas. "Sí, mi vida [con la edad se disfruta más el sexo]; así es. Ve uno las cosas diferentes, es verdad", confesó. "Claro que sí [soy una maestra es las artes amatorias]; pero prefiero uno con experiencia". La protagonista de la telenovela Dos mujeres un camino asegura que se siente feliz en su etapa como abuela y asegura que está orgullosa de sus hijas, quienes también pronto podrían tener nietos. "Lo más valioso que tengo en la vida son mis plantitas [nietas] que van enfocadas hacia el futuro; soy abuela. El otro día encontré a una de mis nietas haciéndose la sonámbula ¡pobre de ella!", volvió a bromear. Laura Leon Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la posibilidad de dejar de trabajar en algún momento, Laura León lo descarta por completo y prefiere enfocarse a los proyectos profesionales que ahora tiene. "No sé [si me retiraré en algún momento]. Llevaré las cosas con calma", dijo. "Ahorita, bendito sea Dios, me tiene muy favorecida con mi trabajo que estoy muy feliz. Y vamos a darle duro ¿a qué venimos?".

