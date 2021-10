Laura León revela detalles de su nuevo novio: "Me siento muy feliz con él" Luego de dar a conocer que está nuevamente enamorada, Laura León cuenta cómo es su actual pareja sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Laura León reveló que tenía una nueva relación sentimental con un hombre a quien conoció "circunstancialmente" gracias a unas amigas. Si bien, no ha querido revelar su identidad, dio detalles del hombre que le ha robado el corazón. "Estuvimos platicando y nos caímos muy bien. Ahí se dio el primer flechazo", confesó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Es un hombre muy simpático, agradable, culto. Es una bellísima persona, me siento muy feliz con él", agregó. "[En el amor me encuentro] Maravillosamente bien. Estoy muy contenta, muy plena, muy agradecida con la vida, con Dios. Soy una mujer feliz". La tesorito también mencionó que su novio es un empresario que vive en Estados Unidos; por lo tanto, se ven cada vez que pueden porque lo fundamental es "la compañía". Sin embargo, es algo que no le preocupa porque cuando se encuentran disfrutan de realizar actividades que ambos disfrutan. Laura León Credit: Mezcalent SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Es un hombre muy lindo. No vive aquí [en la Ciudad de México] vive en San Diego y es un hombre espléndido, simpático. Me hace sentir feliz. Estamos juntos, estamos bien y a gusto", relató. "Nos vemos cuando podemos, no nos forzamos mucho, cuando se da, se da. "Nos vamos a cenar, vamos al teatro, en fin, pasamos unos ratos muy a gusto, muy padres y hasta que se dé [la relación sentimental]". Laura León considera que el amor es algo que debe estar presente en la vida de todos los seres humanos. "Es importante tener una parte del corazón con una ilusión, la verdad", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura León revela detalles de su nuevo novio: "Me siento muy feliz con él"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.