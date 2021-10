Laura León estalla contra Lalo Mora por tocar el seno de una fan: "Viejo cochino" Las críticas contra la acción de Lalo Mora al tocar de manera inapropiada a una joven no cesan y ahora Laura León habla fuerte sobre esta delicada situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La controversia ocasionada por Lalo Mora tras haber tocado de manera intencionada el seno de una fanática con quien el cantante se tomó una foto sigue ocasionando molestia. Algunos famosos como Carmen Salinas y Maribel Guardia se han pronunciado en contra de esta acción. Ahora, fue Laura León la que estalló en contra del también conocido Rey de mil coronas. "¡Viejo cochino! Qué cochino eres, corazón, qué feo", fue el mensaje que envío La tesorito al vocalista del grupo de regional mexicano Los invasores de Nuevo León. "Eso no se hace, hay que respetar a las mujeres y más a las muchachitas, unas no se saben defender", advirtió. "Pinche viejo cochino". La actriz dejó claro que ningún fanático "nunca, nunca" se ha querido propasar con ella de forma alguna; sin embargo, si le sucediera alguna situación desagradable estaría completamente dispuesta a defenderse. Aseguró, que por el contrario siempre ha recibido el cariño del público. "A mí me tocan y respondo. Soy muy canija en ese aspecto", enfatizó. "A mí me respetan y me quieren mucho, aparte no doy motivo para que me falten al respeto". Laura Leon Credit: Media Concepts PR SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras las críticas en contra del compositor continúan, este dio, hace unos días, una breve excusa. "Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado", mencionó Mora. Además, a partir de aquel incidente se ha negado a subir a la fanáticas al escenario, tal como ocurrió el pasado fin de semana. También, el intérprete de "Que no se apague la lumbre" ha huido de los medios de comunicación para evitar hablar del tema. Lalo Mora acoso sexual Lalo Mora | Credit: Instagram Se desconoce si Lalo Mora tiene planeado llevar a cabo una rueda de prensa para hablar de esta situación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura León estalla contra Lalo Mora por tocar el seno de una fan: "Viejo cochino"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.