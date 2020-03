Laura León debuta como reguetonera con cover de Karol G Laura León se convierte en reguetonera y canta canción de Karol G By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Una enorme sorpresa causó Laura León al revelar que se lanza al género del reguetón con un cover de "Tusa", tema de Karol G que interpreta en colaboración con Nicki Minaj. La Tesorito aseguró que está muy emocionada porque la buscó el músico Leon Leiden para hacer esta nueva versión del popular tema, donde puso su sello muy personal a la canción. “Precioso tema [‘Tusa’]; estoy fascinada. Lo traigo en la mente a cada rato”, reveló León a los medios de comunicación. “Está Leon Leiden, que es un chavito que le sabe a la música electrónica y todo, y me dijo ‘Laurita te invito a que vengas a grabar ese tema acá’”. Image zoom Mezcalent Dicha versión está en proceso de ser lanzada para que se puede escuchar a a nivel masivo; lo cual, tiene muy emocionada a la cantante, quien ya ha participado en festivales de rock y música alternativa. La también actriz le envió un cariñoso mensaje a Karol G. Y aprovechó para confesar que quiere cantar su emblemático tema “Suavecito en inglés”. Image zoom Universal Music Latino “Claro que sí [va a lanzar al público su versión de dicha canción]. Pronto, pronto [estará disponible]”, comentó. “Karolcita te admiramos y respetamos, y queremos mucho. ¡Muchas felicidades mi reina!”, comentó. Laura León, con un habitual sentido del humor, dio a conocer cuál es su mayor secreto para mantenerse joven, bella y estar feliz en la vida sin que nada la pertube; incluidos los males de amor. “El amor del público, el amor a tu trabajo, eso hace sentirte de 15 años tesoro”, concluyó. Advertisement

