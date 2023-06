Laura León asegura que abrirá página de adultos para mostrar el "tesorito" Mucho se le ha pedido a Laura León mostrar sus encantos; parece que ahora sí está decidida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Leon Credit: Media Concepts PR Desde que inició su carrera profesional hace más de 40 años, Laura León ha sido considerada un símbolo sexual. De hecho, cuando debutó en cine, con una película del reconocido actor y director mexicano Emilio Fernández, se presentó semidesnuda. Con 70 años, "La tesorito" sigue conservando su escultural figura; por ello, a últimas fechas, le han ofrecido posar sin ropa para algunas publicaciones pero se ha negado. Ahora, la actriz revela que ha considerado abrir una página en red social de pago OnlyFans; para realizar contenido para adultos; incluso, está dispuesta de mostrar sus partes íntimas. "¡Claro que sí! Si le voy a entrar al OnlyFans", reveló León a los medios de documentación. "Claro que sí [mostraré] todo 'el tesorito'". La intérprete de "Yo no soy a abusadora" reiteró que no dejará nada a la imaginación en sus publicaciones. Asegura que se conversa hermosa para mostrarse sin pudor. "Todo [voy a enseñar]. ¿Qué voy a tapar? Nada, nada. Y ahorita está más linda que nunca, le acabo de hacer unos chinitos", comentó con una enorme sonrisa. "Claro que sí, [dejaré ver] los deditos [de los pies] y todo lo demás, la niña está echando tiros. No es por dársela a desear". Laura León Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque esta famosa abra esa página, continuará con su trabajo como actriz y cantante, debido a que está más vigente de nunca. Tan es así, que forma parte del elenco estelar del montaje teatral Lagunilla, mi barrio. Habrá que esperar para constatar, cuando salga a luz, este nuevo proyecto de Laura León.

