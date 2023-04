"Sigo sin voz": Laura Flores desesperada ante el problema de salud que la lleva de cabeza La veterana actriz mexicana habló de su estado de salud en un video desde el hospital y aseguró que no se trata de covid-19 ni de influenza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Flores en el show Faisy Nights Credit: Instagram / Laura Flores A más de dos meses de que su hijo Alejandro estuviera hospitalizado en Miami, Laura Flores ahora tuvo que volver a un centro médico, pero esta vez para hacerse un chequeo general tras quedarse sin voz. En un video en sus redes sociales, la protagonista de exitosas telenovelas como Gotita de amor y El alma no tiene color expresó su preocupación y desesperación porque no sabía exactamente lo que le pasaba. Sostuvo que en los últimos días tuvo que someterse a diferentes pruebas médicas de covid-19, influenza y radiografías en el pecho para llegar a un diagnóstico. "Estoy harta, estoy tomando antibiótico, no es covid, ya me hice dos pruebas, estoy harta, quiero ir al gym, se supone que no debo hacer ejercicio, pero estoy desesperada, por favor díganme qué hago, ¿voy o no voy¡, y sí, me siento medio mal", dijo en un video días atrás. Poco después, ante las preguntas y recomendaciones de sus miles de seguidores en Instagram sobre cómo seguía su salud, reveló finalmente lo que la estaba afectando. "No es covid, no es influenza, no es nada; es nada más una laringitis, es cuestión de tiempo y antibióticos". Aún en su estado, Flores sigue su rutina de trabajo en su peluquería de perros y además, al igual que Laura Bozzo, se unió a la tendencia que inunda las redes sociales de convertirse en Barbie, a propósito del estreno de una película sobre la célebre muñeca programado para el próximo julio. Laura Flores Credit: Instagram / Laura Flores

