Laura Flores sufre importante problema de salud Las imágenes y videos que Laura Flores dio a conocer públicamente han ocasionado preocupación; por ello, la actriz decidió explicar cuál es la enfermedad que la aqueja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles 23 de junio de 2022, Laura Flores dio a conocer una serie de imágenes y videos donde se le ve en un hospital. La actriz explicó que había tenido que someterse a una cirugía de rodilla por un problema añejo. "Después de muchos años, desgraciadamente, desarrollé una osteoartritis", reveló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Tuve una caída que tampoco me ayudó; esta caída fue hace como nueve meses y caí seco con la rodilla, y como que se aceleró este proceso", explicó. "Tuvo mucho que ver que me operaron la rodilla, en el 2008, en el ligamento cruzado; entonces, con el tiempo, con los años, que ya no soy una niña, está lesión se fue haciendo más grande, nunca dejé de hacer ejercicio, y bueno, se manifestó en una osteoartritis". De acuerdo con la también cantante, tenía que someterse a una operación con el fin de lograr una mejoría real y poder realizar sus actividades habituales. "Es un reemplazo total de rodilla. Tengo una pieza, es una aleación de titanio y otros metales que desconozco, pero que son compatibles con nuestro organismo. En medio, como ya no tenía cartílago, ya estaba rozando la tibia con el fémur", relató."El doctor me dijo 'hay de dos: te pones un bastón y dejas de hacer las cosas o te opero de una vez y te pongo un reemplazo de rodilla, y podrías regresar a hacer tu vida normal'". Laura Flores Laura Flores es Clemencia Maldonado en Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura Flores mencionó cuál es su situación actual."Estoy con el hielo, conectada a una maquinita. Tranquila en casa, ya se fue la terapeuta; me hicieron caminar. Ya me quitaron la caminadora, me dijeron que ahora tengo que usar nada más un bastón y ya me hicieron subir y bajar escaleras. Gracias a Dios estoy en franca recuperación", continuó. "Para dentro de un mes y medio o dos, ya [estaré] perfectamente normal, caminar normal", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Flores sufre importante problema de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.