Laura flores revela que sí se va a casar y transmitirá la boda en vivo Todo parece apuntar a que la actriz ha cambiado de parecer y se dirige al altar por quinta vez en su vida y ¡vestida de blanco! By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En abril de este año, Laura Flores dio a conocer que estaba comprometida con su novio, el empresario, Matthew Flannery, sin embargo, el que haya recibido un anillo con un gran diamante, no quería decir que la actriz mexicana y Flannery darían el ‘sí' en el altar. Sin embargo, todo parece apuntar a que la actriz ha cambiado de parecer y se dirige al altar por quinta vez en su vida y ¡vestida de blanco! En una entrevista durante la emisión del programa Sale el sol, Flores dijo que sí contraerá nupcias con su amor en un evento sencillo por la vía civil y en una ceremonia donde asistirán únicamente los familiares de ambos; los cuatro hijos de Laura y los dos hijos de su novio. Image zoom Instagram Laura Flores "Va a ser por lo civil, por un ministro. Por lo civil, realmente, es lo que queremos", dijo. De no querer boda, pasó a quererla transmitir al mundo entero, puesto que reveló que emitirá su romántico enlace en vivo en las redes sociales. "No hay preparativos, va a ser una boda tremendamente sencilla. Lo único que sí les voy a prometer es que lo vamos a hacer en streaming, en vivo". Image zoom Instagram / Laura Flores ¿Sus razones para no querer una gran boda? "Hay que usar el presupuesto para otras cosas, estamos remodelando la casa, mi clínica, queremos hacer más viajes, entonces por eso lo estamos haciendo así. Nos vamos a ir de viaje con toda la familia". Image zoom Instagram / Laura Flores ¿Cómo se dio el flechazo? Él y yo nos conocimos hace tiempo, intercambiamos teléfonos y salíamos y llegó un punto que yo decía, qué raro que después salir y salir no me quiere ni tomar la mano, luego yo estaba en una relación, luego él en otra relación. Él es celiaco como yo, entonces un día le mandé un mensaje de texto para preguntarle de unas pizzas y me llevó a comer. Y cuando estábamos ahí le dije que no tenía ganas de distanciarme tanto tiempo y así fue, volvimos a salir otro buen rato, y no me tocó ni la mano y eso me enamoró de él. Un buen día las cosas sucedieron y fue increíble y fue muy bonito. ¿Él es mayor que tu? Somos de la misma edad, tiene 55 años, sé que se ve más viejo que yo, pero acuérdate que las actrices nos operamos todo (risas). Advertisement

Close Share options

Close View image Laura flores revela que sí se va a casar y transmitirá la boda en vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.