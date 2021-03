Laura Flores reveló cómo sus fotos en Playboy afectaron a su hija María La actriz contó cómo su hija mayor sufrió bullying cuando era apenas una adolescente y explicó cómo lidió con la situación. ¿Se arrepiente de su decisión? ¡Ella responde! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Laura Flores confesó que posar sin ropa para la revista Playboy hace dos décadas trajo fuertes consecuencias para su hija mayor, María del Cielo. En una entrevista en el programa de YouTube del periodista Michelle Ruvalcaba, la actriz y cantante dijo que en el que tiempo que decidió hacer la sesión de fotos estaba muy joven y no tenía planeado ni casarse ni tener hijos porque estaba enfocada en su carrera. La protagonista de exitosas telenovelas como Gotitas de amor y El alma no tiene color explicó que, aunque desde el punto de vista artístico las fotos son bonitas, se arrepiente de haberlas hecho por cómo afectaron luego a su hija cuando la pequeña apenas tenía unos 13 años. Flores expresó que en el 2010 su hija fue víctima de acoso escolar en la secundaria y que sus compañeros hasta le enseñaron las fotos y le hicieron comentarios ofensivos. "Cómo me hubiera gustado no hacer esas fotos", dijo Flores, "porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying". Laura Flores y su hija Maria Image zoom Credit: Instagram / Laura Flores "Le hice un daño sin querer en su momento a mi hija y se avergonzaba de mí. Ella me lo platicó sin enojo. Simplemente me decía: 'Mamá, no sé qué hacer, pero esto me está dando mucha vergüenza'. Lo hablé con ella y traté de darle la vuelta y ya", dijo Flores. "Gracias a Dios pasó; no llegó a mayores, pero sí llegó a afectarle a mi hija". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre cómo lidió con la situación, reveló que habló con total honestidad con ella y le pidió disculpas por "sin querer" faltarte el respeto y provocarle conflictos con sus compañeros de escuela. La actriz también llamó a las personas a tener más conciencia de sus decisiones y a tomar su experiencia como ejemplo para evitar conflictos familiares.

